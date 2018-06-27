Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Bu mudur İnce’nin medya özgürlüğü?
YÜKSEL AYTUĞ
27 Haziran 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Bu mudur İnce’nin medya özgürlüğü?

Türkiye, seçim gecesi FOX sunucusu 'nın canlı yayında ile mesajlaşmasını konuşuyor. Sandıkların açılmasının üzerinden saatler geçmiş, İnce'den ses seda yok. Bırakın açıklama yapmasını; nerede olduğu, ne yaptığı bilinmiyor.
Fırsat bu fırsat diyen klavye başındaki kaos üreticileri, binbir yalan uydurup milleti tahrik etmeye çalışıyor. Küçükkaya, gazetecilik refleksi ile İnce'ye mesaj atıyor, 'Ne düşünüyorsunuz?' diye. İnce de iki kelime ile cevap veriyor: 'Adam kazandı.' Küçükkaya, canlı yayında herkesin demeç almaya çalıştığı ama kimsenin ulaşamadığı İnce'nin bu mesajını seyircileriyle paylaşıyor.
Sonrası? Sonrası başta İnce olmak üzere CHP'lilerden Küçükkaya'ya hücum...
İnce; ertesi gün basın toplantısında Küçükkaya'ya yükleniyor, teessüf ediyor, hatta lafı 'Gazeteciden dost olmaz'a getiriyor.
Benim yorumum net: İsmail Küçükkaya 'gazetecilik' yapmıştır. Seçim yenilgisini medyaya ihale etmek ise tek kelime ile ilkelliktir.
Bir başka ilkelliğe geleyim...
Muharrem İnce, seçimden sonraki gün yaptığı basın toplantısında ilk iş olarak 'nin kameraman ve muhabirlerini salondan attırıyor.
Gerekçesi ise şu:
"Bizim Ankara, İzmir, İstanbul'daki mitinglerimizi yayınlamayan TRT'nin burada işi yok!" TRT'ye kırgın, hatta kızgın olabilirsiniz. Seçim sonuçları, psikolojinizi bozmuş da olabilir. Ama nerede o seçim vaatlerindeki kucaklayıcı, babacan, barışçıl, özgürlükçü üslup? Hani siz gelince kimse korkmadan, çekinmeden gazetecilik yapacaktı? Daha iktidara bile gelmeden, seçim sonrasındaki ilk icraatı 'medyayı susturmaya kalkmak' olanın, 'Türkiye'de medya özgür değil' diye şikayette bulunmaya hakkı olur mu?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN