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YÜKSEL AYTUĞ
27 Haziran 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

Ne demişti Kemal seçimlerden önce? "Haziran, iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır." Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde ilk kez bir öngörüsünün tuttuğuna şaşkınlıkla şahit oluyoruz.

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