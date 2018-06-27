Ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce? "Haziran, iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır." Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde ilk kez bir öngörüsünün tuttuğuna şaşkınlıkla şahit oluyoruz.
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