Ne demişti Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden önce? "Haziran, iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır." Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde ilk kez bir öngörüsünün tuttuğuna şaşkınlıkla şahit oluyoruz.