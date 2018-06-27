Burcu Esmersoy ve Nihat Dik'in sunumu ile hafta içi her gün 09.00'da Lifetime TV ekranlarında yayınlanan 'Yaşamak Ne Güzel' programının ilk konuğu, aromaterapist ve bütünsel değişim koçu Ayşe Tolga'ydı. Tolga, sağlıklı yaşam ile ilgili önemli bilgiler verirken, Esmersoy ise bugüne kadar açıklamadığı güzellik sırrını izleyeciler ile paylaştı ve burun yapısından şikayetçi olduğu için bir sene boyunca her gece mandal takarak uyuduğunu söyledi. Esmersoy'un en önemli özelliği samimiyeti, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmasıdır. Bu nedenle de lafını pek tartmaz. Bu kez de öyle yapmış. Pek çok genç için rol model olduğunu unutmuş. Buruna mandal takarak uyumanın, başta ölümcül uyku apnesi olmak üzere pek çok rahatsızlığa yol açma riskini atlamış. Aman diyeyim. 'Burnum Burcu gibi olsun' diyerek sakın ola ki hayatınızdan olmayın.