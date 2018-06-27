Dünya Kupası'nda uygulanan Video Hakem Sistemi VAR'ı şiddetle eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü bu uygulamanın ardından ekran başındaki futbol keyfim hepten kaçtı. Pozisyon bitiyor, hakem eliyle kulaklığını düzeltiyor. Belli ki VAR hakemlerinin enstantaneyi defalarca izleyip karar vermesini bekliyor. Neden sonra gol, penaltı ya da kırmızı karta karar veriyor. Futbol kadar dinamik ve doğaçlama bir oyun, bu kadar duraklama ve tereddüdü kaldırmaz. Bir de sahadaki hakemlerin durumu var ki, o hepsinden beter. Neredeyse 'gölgelerden' ibaret kaldılar. Otoriteleri o kadar zayıfladı ki, kimse onları takmıyor. Her tartışmalı pozisyondan sonra futbolcular ya da kenardaki teknik yönetim elleriyle havada ekran şekli çizip başlıyorlar 'Pozisyonu yeniden izle' demeye... Bu arada orta hakem ve çizgi hakemlerinin iyice 'yaydıklarına' da şahit oluyorum. 'Nasıl olsa VAR düzeltir' diyerek pozisyonları dikkatle süzmüyor, ölçüp biçip tartmıyorlar. Böyle olunca da, neredeyse tüm kritik kararları VAR'dan dönüyor. Yorumum net: Bu sistem VAR'sa, futbolda heyecan YOK!