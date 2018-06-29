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YÜKSEL AYTUĞ
29 Haziran 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Canan Karatay’ın da ‘çakmasını’ yaptık

Timsah logolu tişörtün aynısını yapıp pazara saldık, Fransızlar çıldırdı. Merdiven altında ürettiğimiz bal için 'Arılardan daha iyisini biz yaparız' diye reklam yaptık, millet sahte bala üşüştü.
'un gönüllü tanıtımcısı olduğu Kapalıçarşı'daki çakma çantacının önünde kadınlar kuyruk olmaya devam ediyor. Ve 'çakmacılıkta' son nokta... Prof. Dr. 'ın da 'çakmasını' yaptık!
Bir süredir ekranlarda dönen bir klima reklamı var. 'ya 'tıpatıp' benzeyen bir kadın (hatta ellerini bile onun gibi kullanıyor) "Tüm Türkiye'ye mesajım, dört beyazdan uzak durmaları:
Un, tuz, şeker ve beyaz klima" diyor. Sonra ekrana gri renkli klima geliyor.
Malum, Canan Hoca'mızın 'Ye' dediğine saldırıyoruz.
(Bkz: Karaborsaya düşen kaya tuzu) 'Yeme' dediğini sofradan siliyoruz.
(Millet beyaz ekmeğe dönüp bakmaz oldu) Reklamcılar da kısa yolu tercih edip bu müthiş 'yönlendiriciden' yararlanmışlar.
Fikir harika ama yöntemin doğruluğu tartışılır.
Örneğin, market raflarındaki 'işlenmiş' her gıdaya karşı olan Canan Hoca'mızın, bu 'işlenmiş haline' ne diyeceğini doğrusu çok merak ediyorum.

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