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YÜKSEL AYTUĞ
29 Haziran 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Ünlü bir tekstil firması, 'in fotoğrafının yer aldığı mendilleri piyasaya sürdü. Sizi bilmem ama ben bir Zeki Müren hayranı olarak, burnumu sileceğim kumaşın üzerinde Sanat Güneşi'nin resmini görmek istemezdim.

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