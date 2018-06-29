Ünlü bir tekstil firması, Zeki Müren'in fotoğrafının yer aldığı mendilleri piyasaya sürdü. Sizi bilmem ama ben bir Zeki Müren hayranı olarak, burnumu sileceğim kumaşın üzerinde Sanat Güneşi'nin resmini görmek istemezdim.
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