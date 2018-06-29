Hamsi denince akla tabii ki Karadeniz gelir ama size bu kez 'Ege'nin Hamsisi'ni tavsiye edeceğim.

TRT 1'de çok yakında izleyici ile buluşacak yeni dizi 'Ege'nin Hamsisi', yaz döneminde en umutlu olduğum yapım. Malum, son zamanlarda dizilerin omurgasını yöre farklılıkları (ben buna 'yöre zenginlikleri' diyorum) oluşturuyor.

Eskiden otantik dizi denilince akla Güneydoğu gelirdi. Ekranlar ağa dizilerinden geçilmezdi. Son zamanlarda en popüler bölgeler ise Ege ve Karadeniz oldu. 'Ege'nin Hamsisi'nin farkı ise, her iki bölgenin karakteristik özelliklerini aynı potada eritmeye çalışması.

Dizinin konusu cazip: Tanıtım metninde aynen şöyle yazıyor:

'Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, yaz sezonuna damgasını vuracak.' Yani önümüze konulan mönü gerçekten de iştah açıcı.

Yapımcılığını Köprü-Film, Ferhat Eşsiz'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda, izlenme rekorları kıran birçok projeye imza atan Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Senaryoda ise Bahar Filiz Ekinci'nin imzası var. Dizinin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu da göz kamaştırıyor. İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüpoğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin ve diğerleri... Daha ne olsun...

Son dönemdeki üretimleriyle 'Ailece keyifle dizi izlemek isteyenlerin buluşma noktası' haline gelen TRT 1'de Temmuz ayında yayınlanacak dizinin çekimlerinin Karadeniz etabı, Rize'nin Çamlıhemşin, Fındık ve Güneysu ilçelerinde yapıldı. Ege çekimleri ise şu sıralarda İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta gerçekleştiriliyor. Sadece fondaki güzellikleri görmek için bile izlemeye değer.