Ne yalan söyleyeyim, cumhurbaşkanı adaylarının kalabalık mitingleri sırasında aklım çıktı. Minik helikopterler olarak bildiğimiz drone'larla yapılacak bir terör saldırısı ihtimali beni çok endişelendirdi. Çünkü hangi drone'un emniyet güçlerine ya da naklen yayın ekiplerine ait olduğunu, hangisinin terör hedeflediğini anlamak neredeyse imkansızdı. Şükür ki korktuğum olmadı...

Ben bunları düşünürken, BBC Earth kanalında, kötü niyetli drone'lara karşı dünyanın geliştirdiği son önleme tekniklerini anlatan bir belgesel karşıma çıktı.

Bunlardan ilki, şüpheli drone'u takip edip ağ fırlatarak onu etkisiz hale getiren 'avcı drone'lardı. Geliştirilmeye çalışılan bir başka önlem ise satışa çıkarılan tüm drone'lara havalimanı, askeri üs veya kritik güvenlik bölgelerine yaklaşmalarını önleyen 'elektronik duvar' sisteminin yüklenmesiydi.

Son önlem ise beni çok şaşırttı. ABD'de şüpheli drone'ları havada avlamak için özel eğitimli kartallar kullanılıyormuş. Kartalların pençeleri o kadar güçlüymüş ki, drone'ların pervanelerini bile parçalayabiliyorlarmış.

Drone'ları avlayan kartalların görüntüsünü ağzım bir karış açık izledim.

Boşuna demiyorlar, 'Her derdin devası doğada' diye...