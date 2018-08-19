Mücahit Karadayıoğlu....

Bu ismi iyi belleyin. Çünkü spordaki şiddet ile mücadelenin 'bayrak' ismi olacak.

Kimdir Mücahit Karadayıoğlu?

Akhisar'da görevli bir komiser. Bakıyor ki Galatasaray taraftarı küfürlü tezahüratlara girişmiş.

Aralarına giriyor ve şöyle diyor: "Beni buraya görevli olarak diktiler.

Sizin, çoluğunuzun çocuğunuzun güvenliğinden, namusundan sorumluyum. Ne olur bana yardımcı olun." Galatasaray taraftarı insafa geliyor. Önce "Özür dileriz" diye tezahürat yapıyorlar. Sonra "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla emniyet güçlerine sevgi ve saygılarını ifade ediyorlar. Sonunda da tezahüratlarından küfrü çıkartıp 'steril' haliyle tekrarlıyorlar.

En nihayetinde de Fenerbahçeli komiser Mücahit Karadayıoğlu, Galatasaray taraftarının "Sarı-kırmızı, en büyük Cimbom" tezahüratına katılıp onlarla omuz omuza zıplıyor.

Tabii ki sporda şiddeti önlemek için kimsenin takımından vazgeçmesine gerek yok.

Ama barış için fedakarlık, centilmenlik için jest gerek.

Bu nedenle örnek davranışları için hem Mücahit Komiser'e, hem de anlayışlı Galatasaray taraftarına teşekkür...

Bu arada Futbol Federasyonu'nun Komiser Mücahit Karadayıoğlu'na bir 'fairplay' ödülü vermesi ne kadar da anlamlı olur, değil mi?

