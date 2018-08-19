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YÜKSEL AYTUĞ
19 Ağustos 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Ne demiş?

İki ailenin çocukları, çapraz nakil ile birbirlerinin anne ve babalarına karaciğer parçası verip hayatlarını kurtarmışlardı. , olayı son derece yaratıcı bir başlıkla verdi: ' ciğer oldular...'

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