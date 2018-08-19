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YÜKSEL AYTUĞ
19 Ağustos 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

, Altınoluk konserinde anlattı: "Yıllar önce, 90 yaşındaki , sahnedeki Neriman Köksal'dan kendisi için bir şarkı söylemesini istemiş. Köksal hangi şarkıyı söylemiş dersiniz? 'Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?"

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