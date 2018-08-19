Hani mankenler için önemli bir tavsiye vardır: "Podyumda elbise askısı olun, kişisel özelliklerinizi öne çıkartıp da üzerinizdeki kıyafeti gölgelemeyin" derler. Aynı durum oyuncular için de geçerlidir. Eğer televizyon dizisi gibi uzun soluklu bir projenin içindeyseniz, inandırıcılık katsayınızı yükseltmek için özel hayatınıza bazı kısıtlamalar getirirsiniz. Bunların başında da 'bir süreliğine görünmez olmak' gelir. Sansasyonel olaylardan uzak durursunuz, aşklarınızı göz önünde yaşamaktan imtina edersiniz, bir süreliğine 'tuval' olmayı göze alıp üzerinize senarist ve yönetmen tarafından çalınan boya ile dolaşmayı kabul edersiniz. Batıda ünlü oyuncuların önemli prodüksiyonlar sırasında bir süreliğine 'inzivaya' çekilmeleri, ortadan kaybolmaları, işte bu yüzdendir. Hatta bazı şirketler, oyuncular ile yaptıkları anlaşmalarda bu görünmezliği sözleşme maddesine dönüştürürler. Bunca lafı niye ettiğimi anlamışsınızdır. Dizideki performansını son derece başarılı bulduğum oyuncu Deniz Çakır, özel hayatının gereğinden fazla medya konusu olması nedeniyle 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosundan çıkartıldı. Keşke ayağı azıcık frenin üstünde kalsaydı. Kendine de biz 'Eşkıya' tutkunlarına da yazık etti...