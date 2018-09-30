Önceki hafta cuma akşamı TRT 1'de maç yayını gecikince, ana kumanda araya bir 'dolgu' program koydu. Adı, '1 Zamanlar TRT'de'... Vallahi izlerken maçtan bile vaz geçtim, hiç bitmesin istedim.

Program, TRT'nin eşsiz arşivinden derlenmiş görüntülerden oluşuyordu. Bir baktım; Gülriz Sururi, TRT'de yayınlanan 'Keşanlı Ali Destanı'nda bülbül gibi şakıyor. Ardından yine bir dönem TRT'de keyifle izlediğimiz 'Lüküs Hayat' operetinde Zihni Göktay'ın unutulmaz performansı.

Yıllardır bu sütunlarda, 'TRT, muhteşem arşivini değerlendirecek bir nostalji kanalı kursun' diye bas bas bağırıp dururum. Bu kez yeni bir önerim olacak.

Kurum, pazar sabahları yayından kaldırdığı saçma sapan kovboy filmlerinin yerine bu eski müzikalleri ve çocukken hepimizin burnunu ekrana yapıştıran 'Televizyonda Tiyatro' programını koysun.

Sabah kahvaltısı sırasında bir yandan da 'Keşanlı Ali Destanı'nı, 'Lüküs Hayat'ı, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı, 'Devekuşu Kabare'yi, 'Cibali Karakolu'nu ailece izlemeyi kim istemez ki?