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YÜKSEL AYTUĞ
30 Eylül 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

‘1 zamanlar TRT’de’...

Önceki hafta cuma akşamı 1'de maç yayını gecikince, ana kumanda araya bir 'dolgu' program koydu. Adı, '1 Zamanlar TRT'de'... Vallahi izlerken maçtan bile vaz geçtim, hiç bitmesin istedim.
Program, TRT'nin eşsiz arşivinden derlenmiş görüntülerden oluşuyordu. Bir baktım; , TRT'de yayınlanan ''nda bülbül gibi şakıyor. Ardından yine bir dönem TRT'de keyifle izlediğimiz '' operetinde 'ın unutulmaz performansı.
Yıllardır bu sütunlarda, 'TRT, muhteşem arşivini değerlendirecek bir nostalji kanalı kursun' diye bas bas bağırıp dururum. Bu kez yeni bir önerim olacak.
Kurum, pazar sabahları yayından kaldırdığı saçma sapan kovboy filmlerinin yerine bu eski müzikalleri ve çocukken hepimizin burnunu ekrana yapıştıran 'Televizyonda Tiyatro' programını koysun.
Sabah kahvaltısı sırasında bir yandan da 'Keşanlı Ali Destanı'nı, 'Lüküs Hayat'ı, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı, 'Devekuşu Kabare'yi, 'Cibali Karakolu'nu ailece izlemeyi kim istemez ki?

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