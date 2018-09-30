Televizyondaki yemek programlarının sayısı müthiş bir hızla artıyor. Türkiye'nin, en fazla obezite tehlikesi yaşayan dünyanın dördüncü, Avrupa'nın birinci ülkesi olmasında bunun bir payı var mı, yoksa obez olma yolculuğunda yemek tariflerine olan ihtiyacımız mı arttı bilemem ama durum vahim.

İşte benim sayabildiğim, ekranlardaki 13 yemek programı... (Bunlara bir de içinde mutfak bölümü olan ve yemek tarifi veren gündüz kuşağı programlarını katın)

'Memet Özer ile Mutfakta' (FOX), 'Sahrap'la Lezzetli Sofralar' (Kanal D), 'Lezzet Yolculuğu' (Show TV), 'Çan'lı Tatlar' (CNN Türk), 'Lezzetin Şarkısı' (NTV), 'Pelin Karahan ile Nefis Tarifler' (Show TV), 'Tuğçe'nin Mutfağı' (TV 360), '15 ila 45 Dakikalık' (TV 360), 'Pazardayız' (TV 360), 'Doğanın Tadı' (CNN Türk), 'Gelinim Mutfakta' (Kanal D), 'Dünyanın Tadı' (Kanal 7), 'Masterchef' (tv8).

Sizi bilmem ama ben televizyon izlerken kendimi yönetmen Marco Ferreri'nin, hayattan tüm umudunu kesip ölene kadar yemek yiyebilmek amacıyla eve kapanan dört yaşlının hikayesini anlatan ünlü 'Büyük Tıkınma' filmindeymiş gibi hissediyorum.