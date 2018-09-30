Ekranda acayip görünenlerin prim yaptığını, komedi niyetine türlü saçmalığın ekrana serildiğini görünce geçenlerde bu sütunlarda 'Acaba normal olduğum için ben mi anormalim?' diye sormuştum. Cevabını bir televizyon reklamında buldum. Evet, galiba biz 'normaller' bayağı bir azınlıkta kalmışız!

GSM operatörü reklamında gençlerin türlü saçmalık ve tuhaflığa 'bayıldığını' izliyoruz. Hepsi 'saçma güzel'in peşinde.

Tuhaflık okyanusunun ortasında kulaç sallayan gençler birbirlerine soruyor: "Siz nasıl takılıyorsunuz orada?" Hatta bir ara dış ses "Arayıp bulurum saçma güzeli" bile diyor.

Saçmalığın, tuhaflığın, acayipliğin ve absürtün bu denli yüceltildiği başka bir çağ yaşanmamıştır.

Her gerçek deli, kendi dışındaki tüm insanların delirdiğine inanırmış. Kendimi aynen öyle hissediyorum...