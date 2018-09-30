ABD Başkanı Donald Trump, kasırga yüzünden evi harap olmuş ailenin reisine sordu: "Şu arka bahçedeki tekne sizin mi?" Baba: "Hayır, kasırgada buraya savrulmuş." TRUMP: "Eh, en azından güzel bir tekneniz olmuş."
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