Bu köşenin okurlarıyla ne kadar övünsem az. Onlar; yerinde tespit, eleştiri ve talepleriyle hem sektöre yön veriyor, hem de izleyicinin beklentileri konusunda televizyon dünyasının belirleyici aktörlerini bilgilendiriyorlar.

Okurumuz Mustafa Ertuğrul da, iki hafta boyunca ekranda rastladıklarından, tüm televizyon eleştirmenlerini kıskandıracak bir 'kolaj' yapmış:

"Tekrar merhaba. Atv dizileri harika izleniyor. İşte 15 gün içinde televizyonda aklımda kalanlar: Ankaragücü- Trabzonspor maçında Olcay ile yapılan TRT Spor'daki röportajda, arkada görülen kişi fosur fosur sigara içiyordu. (Spor alanlarında sigara içmek yasak, biliyorsunuz) Severek izlediğim 'Ege'nin Hamsisi'nde ise Uraz Bey'in (Kaygılaroğlu), meskun mahal levhasına yazdığı (kazıdığı) 'Laz kızı' yazısını esefle kınıyorum, kabul edilebilir değil. Karayolları, acaba bu levhalar için her yıl ne kadar bedel ödüyor?

'Kadın' dizisi başladı.

İzlemesem de İçişleri Bakanı'ndan (eşim) dolayı izlemek zorundayım. Gözüme çarpan; 22.40'ta evden dışarı çık, Dostlar Kahvesi'nden 'Arif' ile görüş, sahile git, geri dön, saat 23.20'yi göstersin!

'Bahar'ın evindeki saati dikkate alıyor muyuz acaba?"