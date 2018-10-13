'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yeni sezona bomba gibi başladı. Hikayeye eklenen yeni karakterler de şimdiden seyircinin gözdesi oldu. Ama seyirci, artık dizileri sadece izlemekle yetinmiyor, senaryosu üzerine de ciddi ciddi kafa yoruyor.

Tıpkı köşemizin müdavimlerinden sevgili okurum Haluk Zırh gibi. İşte okurumuzun, merakla beklenen yeni bölüm hakkındaki öngörüleri:

"Merhaba Sayın Aytuğ.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', bu hafta çok kötü bir yerde kaldı. Şimdi bir hafta 'Acaba?'lar ile geçecek. 'Muzi'; 'Hızır'ı, 'İlyas'ı ve 'Alparslan'ı öldürecek mi? Bence, devreye 'Alparslan'ın yeni koruması 'Meltem' girecek gibi.

Hepsini kurtarıp kendine 'Hızır'ın ekibinde bir yer bulacak, güvenlerini kazanacak gibi görünüyor.

'Ateş'e gelince...

Eceli gelen köpek gibi 'cami duvarına' yaklaşıyor, sonu kötü olacak.

'Tipi' de, 'Ateş'ten sonra 'Tufan' ile kanka olacak gibi görünüyor. 'Ateş'in oyununu da 'Fahri' ortaya çıkaracağa benziyor.

Biraz kahinlik yaptım ama artık 'EDHO'da her türlü sürprize hazır olmayı öğrendik sanırım. Size iyi günler dilerim, kolay gelsin."