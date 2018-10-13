UEFA Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesi, Beşiktaşlı Caner Erkin'in 30'uncu doğum gününü unutmadı. Ancak kullanılan videoda, Caner'in Fenerbahçe forması ile attığı gol yer alınca siyah-beyazlı taraftardan büyük tepki geldi.
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