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YÜKSEL AYTUĞ
13 Ekim 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Avrupa Ligi'nin resmi internet sitesi, Beşiktaşlı 'in 30'uncu doğum gününü unutmadı. Ancak kullanılan videoda, Caner'in Fenerbahçe forması ile attığı gol yer alınca siyah-beyazlı taraftardan büyük tepki geldi.

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