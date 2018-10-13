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YÜKSEL AYTUĞ
13 Ekim 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

‘O Ses’teki gizli ‘Beyaz Show’

Okurumuz Ramazan Budaklar'ı, bu köşenin müdavimleri artık tanıyor.
Eleştirilerini harika bir şekilde mizah sosuna bulayıp öyle servis ediyor.
Bu hafta da kendine özgü yorumuyla 'ün 'O 'deki performansını değerlendirmiş:
"Se... se.. ses.... O Sess... O bir-iki-üç...
O Be-yaz... Ne yalan söyleyeyim, 'O Ses Türkiye'nin sürekli izleyicisi değilim, iki-üç bölüm izlemişliğim vardır...
Ama Beyaz Adam'ın katılımıyla, kumandada yakaladıkça kanalda takılı kalıyorum.
Diğer önemli program da aynı kanaldaki (tv8) 'Kızım' dizisi. Ben onu bıraksam, o beni bırakmıyor.
Yüksel Bey, siz de sezinlediniz mi bilmem ama tv8'de '' yakındır. Gerçi her bölümünde içinde bir 'Beyaz Show' barındırmıyor da değil! Böyle de güzel...
Beyaz, gözümüzün önünde olmasını istediğimiz adamların en başında. Bir de ekürisi var, eksikliği hissedilen: Okan..."

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