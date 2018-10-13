Okurumuz Ramazan Budaklar'ı, bu köşenin müdavimleri artık tanıyor.

Eleştirilerini harika bir şekilde mizah sosuna bulayıp öyle servis ediyor.

Bu hafta da kendine özgü yorumuyla Beyazıt Öztürk'ün 'O Ses Türkiye'deki performansını değerlendirmiş:

"Se... se.. ses.... O Sess... O bir-iki-üç...

O Be-yaz... Ne yalan söyleyeyim, 'O Ses Türkiye'nin sürekli izleyicisi değilim, iki-üç bölüm izlemişliğim vardır...

Ama Beyaz Adam'ın katılımıyla, kumandada yakaladıkça kanalda takılı kalıyorum.

Diğer önemli program da aynı kanaldaki (tv8) 'Kızım' dizisi. Ben onu bıraksam, o beni bırakmıyor.

Yüksel Bey, siz de sezinlediniz mi bilmem ama tv8'de 'Beyaz Show' yakındır. Gerçi her bölümünde içinde bir 'Beyaz Show' barındırmıyor da değil! Böyle de güzel...

Beyaz, gözümüzün önünde olmasını istediğimiz adamların en başında. Bir de ekürisi var, eksikliği hissedilen: Okan..."