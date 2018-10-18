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YÜKSEL AYTUĞ
18 Ekim 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Bu ne cüret?

Cep telefonlarına gelen reklam ve tanıtımlardan herkes şikayetçi. Özellikle de 'suç' içerenlerden. Ağabeyim, yıllardır yasak olmasına rağmen cep telefonlarımıza doluşan kumar ve bahis sitelerinin reklamlarını yazıp duruyor. Ama belli ki, alınmaya çalışılan önlemler işe yaramıyor.
Geçen gün telefonuma düşen bir reklam ise beni tek kelime ile 'dehşete' düşürdü. Anladım ki artık işin çivisi iyice çıkmış. 'Mankenajans' diye bir yerden gelen mesajda aynen şöyle yazıyordu: 'Acil!!! Zengin dul bayanlara tecrübeli bay aranıyor. Bayanlarla tanışıp yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.' Mesajın altına bir de başvuru için internet adresi iliştirilmişti.
Bu ne cüret! Bu ne pespayelik!
Bu ne vurdumduymazlık!
Teknolojinin bu denli ilerlediği bir çağda adı sanı, adresi, nereden ve nasıl gönderildiği ayan beyan ortada olan bu utanç verici mesajları nasıl oluyor da engelleyemiyoruz?
Kim bilir bu nasıl bir para, ahlak ve sağlık tuzağı.
Kim bilir kaç kişi bu jigololuk davetlerine aldanıp yoldan çıkıyor ya da parasını, fiziki ve ruhsal sağlığını yitiriyor.
Yazarken bile utanıyorum.
Yok mu bundan utanan başka birileri?

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