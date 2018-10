Gülben Ergen'in yeni single'ı 'İnfilak'ı herkesten önce dinleme fırsatı buldum.

Tek kelime ile 'enfes' bir şarkı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Geri vokaldeki Okay Barış da şarkıya müthiş bir lezzet katmış.

Şarkı; her dinleyişte daha çok insanın içine işliyor, yüreğinde dem tutuyor. Dahası, domdom kurşununa benziyor.

Kulaktan ilk girişte fark etmiyorsunuz ama içeride fena 'infilak' ediyor. Şöyle diyor Sezen: 'Suyumu ver, konuş benle, öpüp okşa / Gül açayım / İnsan kendi icat eder mutsuzluğu / Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle / Benimle dans et, bırak bana / İnfilakımız sere serpe...' Gülben Ergen'i uzun süredir şarkıcılığından başka her şeyiyle anar olmuştuk.

Belli ki Sezen'in özenle hazırladığı 'yara bandı', ona çok iyi gelecek.

İnsan bu şarkıyı dinledikçe "Bize bunlarla gel Gülben" diyor ister istemez...