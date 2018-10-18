'Keşif' filmini ilk kez bu sütunlarda okumuştunuz.

Bilgisayar oyunu bağımlısı üç gencin, kendilerini bir anda Çanakkale Savaşı'nın ortasında bulmalarını, 'bir tuşluk' bildikleri ölümlerin gerçekte ne ifade ettiğini, yaşıtları o yıllarda cephede vatan için ölürken, kendilerinin nasıl büyük bir amaçsızlık ve hiçlik içinde yüzdüklerini anlamalarını hikaye eden fantastik filmin tamamını galasında izleme fırsatı buldum.

Beklenti çıtamı en yükseğe koyarak girdiğim salondan hiçbir hayal kırıklığına uğramadan çıktım. Projenin sahibi Avni Özgürel, yapımcı eşi Ayfer Özgürel ve yönetmen Volkan Kocatürk; müthiş bir 'misyonu' yerine getirmişler. Bu film pek çok genç oyuncuyu da sinema ve televizyona kazandıracak gibi.

Ama rafine bir Tayanç Ayaydın performansı var ki, izleyen herkese "İşte oyuncu" dedirtiyor.

Ruhunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir nesle 'Çanakkale ruhunu' anlatan, idealsizliğin en büyük yıkım olduğu mesajını veren 'Keşif' filmini, özellikle en büyük hedefleri bilgisayar oyununda level (seviye) atlamak olan gençlere ve ailelerine tavsiye ediyorum.

Ben bir okul müdürü olsam; öğrencilerimi önce bu filme, sonra da Çanakkale Şehitliği gezisine götürürdüm.