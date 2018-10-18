'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı, edebiyat sorusunu telefondaki Şehir Üniversitesi'nde görevli edebiyat profesörüne sordu. Profesör, doğru yanıt 'Nazım Hikmet' yerine 'Attila İlhan' cevabını verdi.
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