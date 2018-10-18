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YÜKSEL AYTUĞ
18 Ekim 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı, edebiyat sorusunu telefondaki Şehir Üniversitesi'nde görevli edebiyat profesörüne sordu. Profesör, doğru yanıt 'Nazım Hikmet' yerine 'Attila İlhan' cevabını verdi.

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