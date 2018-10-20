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YÜKSEL AYTUĞ
20 Ekim 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Arda olayındaki detay

Köşemizin lojistik destek subaylarından sevgili okurum ve dostum Kamil Çetin, Turan-Berkay olayını 13 maddede analiz eden müthiş bir yazı kaleme almış. Ancak tamamını yayınlamaya kalksam dört günlük yazı dizisi olur. Bu nedenle içlerinden en ilginç maddeyi seçip paylaşmak zorunda kaldım:
"Berkay hastaneye gidiyor, eşi yok... Böyle bir durumda hangi kadın eşini o halde bırakır da sabahın 06.20'sinde 8.5 aylık hamile bir kadına telefon etmeyi düşünebilir ve 'Olayı herkesten önce benden duy' diyerek bütün tafsilatı ile anlatır. Arda'nın eşinin bu olayda zerre kadar günahı ve rolü yok. Hamile bir kadının o anda yaşayabileceği şoku ve vereceği tepkiyi nasıl düşünmez? Bu nasıl bir acımasızlık ve düşüncesizliktir?
O saate Arda'nın eşini arayabildiğine göre üstelik çok da iyi arkadaş olmalılar..."

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