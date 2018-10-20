'Yemekteyiz' programından kovulan, 'MasterChef'te ceza olarak bir süreliğine mutfak dışına gönderilen Murat, şimdi de 'Survivor'da yarışacakmış. Diğer yarışmacılar için parkurda başka 'engel'e gerek var mı?
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