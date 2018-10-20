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YÜKSEL AYTUĞ
20 Ekim 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

'' programından kovulan, 'MasterChef'te ceza olarak bir süreliğine mutfak dışına gönderilen Murat, şimdi de ''da yarışacakmış. Diğer yarışmacılar için parkurda başka 'engel'e gerek var mı?

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