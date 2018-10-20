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YÜKSEL AYTUĞ
20 Ekim 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Kötülerin en iyisi: ‘Vedat’

Bu köşenin okurlarından en fazla övgü alan dizilerin başında, atv'de yayınlanan 'Sen ' geliyor. Kimi görselliğine vurgun, kimi sıra dışı hikayesine, kimi müziklerini göklere çıkartıyor, kimi verdiği ince mesajları.
Oyunculuklar ise başrolünden en küçük yan rollerine kadar seyirciden büyük takdir görüyor.
Okurumuz Bünyamin Osmanoğlu da, dizinin kötü karakteri 'Vedat'ı canlandıran 'na hak ettiği övgüleri düzmüş:
"Geçen sezon bir dizi başladı. Anlattığı hikaye ve oyunculuklar ile muhteşemdi.
25 bölüm heyecanla izledik, izlemeye devam ediyoruz:
'Sen Anlat Karadeniz'...
Ülkemiz ekranlarında bazı sahneleri vermek biraz zor.
25'inci bölümde 'Vedat' ile 'Nazar' arasında gelişen olayda bunu gördük. 'Vedat' karakteri ile ilgili kısa bir şey yazmak istedim. Gerçekten çok kötü, ruh hastası olan bu karakteri canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi.
Aslında 'Vedat'ın ölmesi gerektiğini düşünenler tarafındaydım ama bence ölmemeli.
Bu oyunculuğu izlemeye devam etmeliyiz. Bu kanıya özellikle 25'inci bölümde 'Vedat' karakterinin sandığa gömülme sahnesinde Tahir ile olan diyaloglarında vardım.
Bu sahnede Mehmet Ali Nuroğlu'nun oyunculuğuna bir kez daha hayran kaldım.
Evet, kötü bir karakter ama bu oyunculuğu bir süre daha izlemeliyiz..."

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