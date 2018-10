TRT 1'in prestijli dizisi 'Payitaht: Abdülhamid', sezona fırtına gibi başladı. Dizinin tutkunlarının sayısı giderek artıyor.

Okurumuz Bekir Terkeşli'de son bölümde çok etkilendiği bir sahneyi yazmış:

"Merhabalar Yüksel Bey. 'Payitaht:

Abdülhamid' dizisi ile ilgili geçen hafta yazdığınız yazınızı her zamanki gibi büyük bir zevkle okudum. Son bölümde, gene her bölümde olduğu gibi derslik sahneler vardi.

Hele ki Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) adının geçtiği bir sahne var ki, gözyaşlarımız sel olup aktı. 'Sultan'ın bile dünya telaşına kapılıp bir gece yorgunluktan uyuya kalarak salavatı unuttuğu sahne ibretlikti. Bu sahneye, ileriki yazılarınızda mutlak değinmeniz gerekir diye düşünüyorum.

Zira kalbi iman dolu bir hünkarın, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 'Hamidim' demesine tüm saltanatını verecek duruma gelmesi herkese ders niteliğindeydi. Selamlar..."