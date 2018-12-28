Geçen haftanın yüreğime en çok dokunan haberiydi. Nevşehir'de engelli çocuklara eğitim veren bir okulda, öğrenciler çok sevdikleri beden eğitimi öğretmenlerine bir sürpriz doğum günü partisi düzenlemişlerdi. Öğretmen sınıfa girdiğinde karşısında parti için hazırlanmış çocukları görünce çok duygulandı. Teşekkür konuşması sırasında, titreyen sesiyle "Ben yıllarca kendimi yalnız hissetmiştim, sağ olun" filan deyince, görme engelli bir öğrenci, öğretmeninin kendisini kötü hissettiğini sanarak koştu, boynuna sarıldı ve bu kış soğuğunda yüreklerimizi sıcacık yapan şu sözleri söyledi: "Üzülmeyin değerli hocam, ben varım ben..."

Hayat sürprizlerle doludur. Bazen biz 'bakar körler', sevgisizlik ormanında yolumuzu kaybettiğimizde bize gerçekten görmeyen biri 'beyaz baston' olur...