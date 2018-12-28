Bu köşenin kadim okurları, başlığın anlamını çözüp çoktan gülümsemeye başlamışlardır. Efendim, bir radyo sohbeti sırasında Işıl Yücesoy'un kendisi itiraf etmişti: "1980 yılında çıkardığım ilk albümümden bir hafta sonra darbe olmuştu. Yıllar sonra yeniden albüm çıkardım, bir hafta sonra 15 Temmuz olayları yaşandı." İşte masamın üzerinde Işıl Yücesoy'un yeni single çalışması 'Hani Ben'i görünce endişelenmem bu yüzdendi.

Şaka bir yana, harika sesinin yanı sıra oyunculuğuyla da yıllardır hepimizi etkileyen Işıl Yücesoy'un olgunluk döneminde bile dört elle müziğe sarılmasına, üretmesine şapka çıkartıyorum.

Şarkıya gelince... Saadettin Dayıoğlu'nun söz ve müziğini yazdığı 'Beni Hatırla', şarkıların içinden gerçekten de 'melodinin' geçtiği, bugünkü gibi 'çıstak' ritimlerin üzerine sokak ağzıyla akla gelen ilk sözlerin yazılmadığı 70'li, 80'li yılların şarkılarını anımsatıyor. Işıl Yücesoy ise yıllara meydan okuyan duru sesiyle, bir ses sanatçısının en önemli sermayesi olan 'nefesini' ömür boyu koruyup kollaması gerektiğinin adeta dersini veriyor...