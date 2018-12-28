Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > En gerçekçi kamu spotu
YÜKSEL AYTUĞ
28 Aralık 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

En gerçekçi kamu spotu

Sosyal medya hesaplarına ve cep telefonlarına cazip mesajlar göndererek halkı dolandıranların yöntemlerini teşhir etmek adına ekranlarda ilginç bir kamu spotu yayınlanıyor.
Polislerin gözaltına aldıkları dolandırıcıya muhabir, "Peki sizden nasıl korunabiliriz?" diye soruyor. Sahtekar, "Uyanın kardeşim, herkes uyansın. Kimse kimseye bedava telefon, para filan vermez" diyor. Elleri kelepçeli olarak polis aracına bindirilirken de muhabire "Çıkınca görüşürüz" deyiveriyor. İşte zurnanın 'zırt' dediği yer de burası. Kamu spotunu hazırlatan bile sahtekarların, dolandırıcıların kısa süre sonra ellerini kollarını sallayarak serbest kalıp 'işlerine' aynen devam edeceğinden emin.
Belli ki dolandırıcılara 'ibretlik' cezalar gelmedikçe biz daha çoook kamu spotu izleyeceğiz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN