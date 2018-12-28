Sosyal medya hesaplarına ve cep telefonlarına cazip mesajlar göndererek halkı dolandıranların yöntemlerini teşhir etmek adına ekranlarda ilginç bir kamu spotu yayınlanıyor.

Polislerin gözaltına aldıkları dolandırıcıya muhabir, "Peki sizden nasıl korunabiliriz?" diye soruyor. Sahtekar, "Uyanın kardeşim, herkes uyansın. Kimse kimseye bedava telefon, para filan vermez" diyor. Elleri kelepçeli olarak polis aracına bindirilirken de muhabire "Çıkınca görüşürüz" deyiveriyor. İşte zurnanın 'zırt' dediği yer de burası. Kamu spotunu hazırlatan Maliye Bakanlığı bile sahtekarların, dolandırıcıların kısa süre sonra ellerini kollarını sallayarak serbest kalıp 'işlerine' aynen devam edeceğinden emin.

Belli ki dolandırıcılara 'ibretlik' cezalar gelmedikçe biz daha çoook kamu spotu izleyeceğiz.