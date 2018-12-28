Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Reis'in oğlu 'Hızır Ali'yi oynayan Yalçın Hafızoğlu'nun meğer ne hünerleri varmış...

Ben de atv'deki 'Dizi TV' programında öğrendim.

Bizim 'Hızır Ali', meğer müthiş bir rock bateristiymiş. Dahil olduğu grubu Arıza Kontrol Saati ile haftada iki gece bir kulüpte izleyicilere müzik yapıyormuş. Genç oyuncu Hafızoğlu, programdaki röportajın ardından bir bateri solo çekti ki, aman aman... Sadece bu kadar mı? Gitar ve piyano çalıyor, etkileyici sesiyle şarkı da söylüyormuş.

Eminim, siz de benim gibi grubun isminin neden Arıza Kontrol Saati olduğunu merak etmişsinizdir. 'Dizi TV'ciler, bunu sormayı da atlamadılar tabii ki. Meğer grup üyeleri, konser ve provalar için bir araya geldikleri o saatleri kendi ruhsal dengelerini bulmak için kullanıyorlarmış. Yani bir araya gelip müzik yaparak 'rehabilite' oluyorlarmış...