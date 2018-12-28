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YÜKSEL AYTUĞ
28 Aralık 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Vay ‘Hızır Ali’ vay!

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Reis'in oğlu ''yi oynayan Yalçın Hafızoğlu'nun meğer ne hünerleri varmış...
Ben de atv'deki 'Dizi ' programında öğrendim.
Bizim 'Hızır Ali', meğer müthiş bir rock bateristiymiş. Dahil olduğu grubu ile haftada iki gece bir kulüpte izleyicilere müzik yapıyormuş. Genç oyuncu Hafızoğlu, programdaki röportajın ardından bir bateri solo çekti ki, aman aman... Sadece bu kadar mı? Gitar ve piyano çalıyor, etkileyici sesiyle şarkı da söylüyormuş.
Eminim, siz de benim gibi grubun isminin neden Arıza Kontrol Saati olduğunu merak etmişsinizdir. 'Dizi TV'ciler, bunu sormayı da atlamadılar tabii ki. Meğer grup üyeleri, konser ve provalar için bir araya geldikleri o saatleri kendi ruhsal dengelerini bulmak için kullanıyorlarmış. Yani bir araya gelip müzik yaparak 'rehabilite' oluyorlarmış...

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