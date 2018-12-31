Gündüz kuşağı reality show programları bu yıl fazla mesai yapmak zorunda kaldı. Karışan ya da kaçırılan çocuklar, aldatmalar, aile içi komplolar, DNA testleri gırla gitti. Ama Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan hikaye sosyoloji tezi olacak cinstendi.

8 Mart'ta Kumburgaz'da oturan ve butik işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Doktorlar, Aktaş'ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp'a kaldırıldı. Yapılan incelemede Aktaş'ın 'erkek olduğu' ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi.

Eşi "Nasıl olur, benim eşim kadındı" diye konuştu.



KADERİN ELİNDEN ÇIKAN SENARYOLAR

Ölen annesinin erkek olduğunu duyunca şoke olan Tansu adlı genç kız, bir yıl sonra ikinci bir şok yaşadı. Tansu'nun 1994'te iki günlük bebekken hastanede annesinin yanından çalındığı iddia edildi. Ölen Şükran Aktaş'ın eşi ve kızı Adli Tıp'ta bir başka gerçeği daha öğrendi.

Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de başka kadına aitti. Araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Bu durum en çok Tansu'yu etkiledi.

Tansu yıllarca anne olarak bildiği Şükran Aktaş'ın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek değildi. Tansu, ne yapacağını şaşırmış bir halde içine kapandı. Annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, baba bildiği adamla normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne-babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'nın programına katılan Aysel Başar adlı kadın "28 Şubat 1994'te Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı.

Tansu bebeğim olabilir" dedi. Anlı, konuyu araştırmaya başladı.

Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın "Aysel Hanım ile aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyansı ve altın rengi saat takıyordu.

Oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'Ben de geleyim' deyince vazgeçti.

Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" dedi. Araştırmada, ölen Handan Kaya'nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi. Aysel Başar, Tansu'ya "DNA testi yaptır. Sen benim çocuğumsun" diye yalvardı. Tansu "Bazı şeyler örtüşüyor" diyerek test yaptırmayı kabul etti. Canlı yayında açıklanan DNA testi sonucuna göre Tansu'nun 24 yıl önce Aysel Başar'ın Çorlu Devlet Hastanesi'nden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı.

Bu hikayeyi bir senarist yazsa, bir yapımcı ve yönetmen filmini çekse, sinemadan çıkarken 'Yok devenin nalı' demez miydik?

2018, kaderin elinden çıkan senaryoların ekrandan taştığı bir yıl oldu gerçekten de...