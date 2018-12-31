¦ Beyaz Show'dan bir izleyici mesajı: "Eski sevgilime 'Hâlâ seni seviyorum' diye mesaj attım. Sevgilim 'Ben seni sevmiyorum' diye cevap verince ben de 'Zaten o mesajı halama atmıştım' diye yazdım."

¦ Yıldız Tilbe, kendi şarkısını seslendiren O Ses Türkiye yarışmacısı Ceren'e 'mütevazı' (!) bir iltifatta bulundu:

"Benden sonra duyduğum en güzel yorumdu!"

¦ "Bizim orada (gazetesinden söz ediyor) balta gibi geziyoruz. Burada ise yakışıklı delikanlılar, fıstık gibi kızlar var. Üstelik akıllılar da... Bu kanala gelince içim açılıyor." Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT'de konuk olduğu Spor Saati programındaki sözleri.)

¦ "Yakanı açmışsın ama göğsünde kıl bile yok. Neyine güvendin de açtın? Göğüs kılı, erkeğin makyajıdır." (Popstar jüri üyesi Bülent Ersoy'dan yarışmacı Uygar'a.)

¦ Sahnede Cem Yılmaz'a sordular. "Artık fit bir vücuda sahip oldunuz. Siyahtan vazgeçip renkli bir şeyler de giyecek misiniz?" Ünlü şovmen espri fırsatını kaçırmadı: "Giyiyorum zaten ama içime..."