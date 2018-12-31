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YÜKSEL AYTUĞ
31 Aralık 2018, Pazartesi YÜKSEL AYTUĞ

Yılın gafları-3

¦ Yaşım Kaç programının sunucusu konuğunu anons etti: "Ve Aşkım Hanım geliyor efendim..." Stüdyoya Aşkım Kapışmak geldi!
¦ beIN Sports Muhabiri:
"Kone'nin başı dönüyordu, oyundan çıktı. Durumu nasıl?" Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "İnşallah hamile değildir."
¦ Yaparsın Aşkım'da genç kocaya sordu: "Eşiniz akşam kız arkadaşlarıyla gezmeye çıkabilir mi?" KOCA:
"İsterse çıksın." AYRIK MI?
"İster mi peki?" KOCA: "Sıkıysa istesin!"
¦ Cadılar Bayramı için sokakta insanlara makyaj yapıp onları vampir ya da zombi kılığına sokan makyöz, haber bülteninde büyük çam devirdi:
"Görüyorsunuz, hanımefendi çok kolay bir şekilde korkunç oldu!"
¦ Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Çağla ile Yeni Bir Gün'de mercimek köfte tarifi verilirken şakanın dozunu kaçırdı:
"Birazdan Çağla ile birlikte mercimeği fırına vereceğiz." (Şoke olan Çağla Şikel sadece yutkunup, "Estağfurullah" diyebildi)

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