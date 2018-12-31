¦ Yaşım Kaç programının sunucusu Behzat Uygur konuğunu anons etti: "Ve Aşkım Hanım geliyor efendim..." Stüdyoya Aşkım Kapışmak geldi!

¦ beIN Sports Muhabiri:

"Kone'nin başı dönüyordu, oyundan çıktı. Durumu nasıl?" Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "İnşallah hamile değildir."

¦ Yaparsın Aşkım'da İlker Ayrık genç kocaya sordu: "Eşiniz akşam kız arkadaşlarıyla gezmeye çıkabilir mi?" KOCA:

"İsterse çıksın." AYRIK MI?

"İster mi peki?" KOCA: "Sıkıysa istesin!"

¦ Cadılar Bayramı için sokakta insanlara makyaj yapıp onları vampir ya da zombi kılığına sokan makyöz, haber bülteninde büyük çam devirdi:

"Görüyorsunuz, hanımefendi çok kolay bir şekilde korkunç oldu!"

¦ Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Çağla ile Yeni Bir Gün'de mercimek köfte tarifi verilirken şakanın dozunu kaçırdı:

"Birazdan Çağla ile birlikte mercimeği fırına vereceğiz." (Şoke olan Çağla Şikel sadece yutkunup, "Estağfurullah" diyebildi)