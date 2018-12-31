¦ Survivor'daki Anlat Bakalım'dan bir diyalog: MERVE: (Lady Gaga'yı anlatmaya çalışırken) Hani üzerine etten elbise giymişti, dünyaca ünlü... ÜMİT KARAN: Etten elbise mi? Kim? Nusret mi?

¦ Yaparsın Aşkım'dan bir diyalog: İLKER AYRIK: Eşini deplasmana gönderir misin? YARIŞMACI: Ben deplasmanlara onunla birlikte gidiyorum. Futbolu onun sayesinde öğrendim. AYRIK: 4-4-2 ne? YARIŞMACI: 10?

¦ SHOW TV MUHABİ-

Rİ: Ayrılık acısına köy tavuğu iyi geliyormuş. SOKAKTAKİ GENÇ KIZ: Besleyecek miyim, yiyecek miyim?

¦ "Bazen grip oluyorum, sesim başka bir yerden çıkıyor ama hoşuma da gidiyor." (Jüri üyesi Murat Boz'un O Ses Türkiye'deki sözleri.)

¦ "Kocam romantik bir evlilik teklifi yaptı. Mezarlıkta... 'Diğer hayatıma veda ediyorum, ölüler şahit olsun' dedi. Ben de kabul ettim korkudan." (Yaparsın Aşkım yarışmacısı Rabia'nın sözleri.)