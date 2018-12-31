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YÜKSEL AYTUĞ
31 Aralık 2018, Pazartesi YÜKSEL AYTUĞ

Yılın safları-3

¦ Survivor'daki Anlat Bakalım'dan bir diyalog: MERVE: ('yı anlatmaya çalışırken) Hani üzerine etten elbise giymişti, dünyaca ünlü... ÜMİT KARAN: Etten elbise mi? Kim? Nusret mi?
¦ Yaparsın Aşkım'dan bir diyalog: İLKER AYRIK: Eşini deplasmana gönderir misin? YARIŞMACI: Ben deplasmanlara onunla birlikte gidiyorum. Futbolu onun sayesinde öğrendim. AYRIK: 4-4-2 ne? YARIŞMACI: 10?
¦ SHOW TV MUHABİ-
Rİ: Ayrılık acısına köy tavuğu iyi geliyormuş. SOKAKTAKİ GENÇ KIZ: Besleyecek miyim, yiyecek miyim?
¦ "Bazen grip oluyorum, sesim başka bir yerden çıkıyor ama hoşuma da gidiyor." (Jüri üyesi 'un O Ses Türkiye'deki sözleri.)
¦ "Kocam romantik bir evlilik teklifi yaptı. Mezarlıkta... 'Diğer hayatıma veda ediyorum, ölüler şahit olsun' dedi. Ben de kabul ettim korkudan." (Yaparsın Aşkım yarışmacısı Rabia'nın sözleri.)

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