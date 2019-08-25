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YÜKSEL AYTUĞ
25 Ağustos 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Aman ses getirmesin

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, emniyet kemeri kullanma alışkanlığının yaygınlaştırılması adına bayram süresince uygulamaya soktuğu kampanyanın sloganı 'Kemerin ses getirsin' şeklindeydi.
İyi hoş da, o kemer taktığınızda değil, takmadığınızda ses getirir.
Çünkü pek çok araçta emniyet kemeri ikaz alarmı vardır. Takarsanız, kemeriniz ses getirmez. Hatta kendi hayatlarıyla oynayan bazı sözde uyanıklar, o sesi kesmek için kemerin kilidine 'ölüm tokası' denilen bir aparat bile takarlar.
Diyeceğim o ki, 'Kemerin ses getirsin' görüp görebileceğiniz en yanlış kampanya sloganıdır.
Bana göre doğrusu, "Kemerin ses getirmesin" olmalıydı.

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