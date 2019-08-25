Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, emniyet kemeri kullanma alışkanlığının yaygınlaştırılması adına bayram süresince uygulamaya soktuğu kampanyanın sloganı 'Kemerin ses getirsin' şeklindeydi.
İyi hoş da, o kemer taktığınızda değil, takmadığınızda ses getirir.
Çünkü pek çok araçta emniyet kemeri ikaz alarmı vardır. Takarsanız, kemeriniz ses getirmez. Hatta kendi hayatlarıyla oynayan bazı sözde uyanıklar, o sesi kesmek için kemerin kilidine 'ölüm tokası' denilen bir aparat bile takarlar.
Diyeceğim o ki, 'Kemerin ses getirsin' görüp görebileceğiniz en yanlış kampanya sloganıdır.
Bana göre doğrusu, "Kemerin ses getirmesin" olmalıydı.