Belgesel kanalı History Channel'daki Antik Uzaylılar'ı ilgiyle izliyorum.

Kendilerine 'Antik astronot kuramcıları' diyen bir grup bilim adamı ve araştırmacı, insanlık tarihinin uzaydan gelenler tarafından başlatıldığını iddia ediyorlar. Bu savlarını ispat etmek için de eski kalıntılar ve ören yerlerindeki 'uzaylı parmak izlerini' gözler önüne sermeye çalışıyorlar.

Son bölümde, uzaylı olduğu iddia edilen 'Urfa Adamı' ile tanıştım. 'Urfa Adamı', binlerce yıl öncesinden kalma bir erkek figürü. Heykel, Urfa'da bulunduğu için ona bu isim verilmiş. Kafa ve vücut yapısı gerçekten de bilim kurgu filmlerinde rastladığımız 'uzaylı' formunu andırıyor. Bilim adamları bu keşfin, insanlık tarihini değiştireceğini iddia ediyorlar. O heykelin bulunduğu yörenin yıllardır kutsal bir tapınak olarak bilinmesi, bugün bile bazı mezheplerin dini törenlerine ev sahipliği yapması, antik astronot kuramcılarının moralini yükseltip iştahını artırıyor.

Diyeceğim o ki, söylenenler doğruysa, hepimiz Urfalı Adam'dan türemiş olmalıyız(!) Komik tabii ki... Şimdilerde ne zaman 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü dinlesem, kendi kendime gülmem de bundandır...