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YÜKSEL AYTUĞ
25 Ağustos 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

‘Download’ günah ise...

'in download yani 'internet ortamından indirme' konusundaki fetvası çok tartışıldı. Diyanet, ücretli olduğu halde izinsiz ve habersiz yapılan indirimlerin haram olduğu kanaatini bildirdi.
Bence de bir kişinin emeğinin, karşılığı ödenmeden alınması, dinen ve ahlaken sakınca yaratır. Ancak bu sanal âlem öyle uçsuz bucaksız ki; bırakın dini ve ahlaki kuralları, henüz hukuki statüsü bile tam yerli yerine konulabilmiş değil. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha açıklığa kavuşturması gereken çok konu olduğunu düşünüyorum.
Örneğin; evli bir erkeğin, bir kadının fotoğrafını 'like'laması' yani beğenmesi aldatmaya girer mi? Sanal âlemde 'dürtmek' caiz midir?
'DM'den yürümenin' yani birine direkt mesaj üzerinden asılmanın günahı nedir?
Velhasıl, Diyanet fazla mesai yapacağa benziyor.

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