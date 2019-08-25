Bu deyimi Kanal D'nin 2. Sayfa programında sevgili meslektaşım Gülşen Yüksel'den duydum. Eşleri tarafından adeta selfie çubuğu gibi kullanılan kocalara meğer böyle deniliyormuş. Gerçekten de sosyal medya meraklısı hanımlar, son zamanlarda kocalarını özel fotoğrafçıları gibi kullanıyorlar. Diyelim ki, çift bir restorana giriyor. Kadın başlıyor kocasına talimat yağdırmaya: "Önce mekanı şöyle bir çek hayatım. Hah, şimdi de şu tabağı çek, şöyle yakından, dolu dolu olsun. Tamam, şimdi de beni profilden çekiver. Yok hayatım, olmamış. göz altlarım torba torba görünüyor. Şu ışığı arkana al, öyle çek..." Adamcağız eğiliyor, bükülüyor, en iyi pozu çekebilmek için adeta yerlerde sürünüyor. Vallahi bu eziyeti selfie çubukları bile görmüyor.