2020'yi uğurlarken hepimizin ortak dileği böylesine kabus gibi bir yılın bir daha yaşanmamasıydı. Ama gelen gideni aratırmış derler ya, aynen öyle oldu. Felaketler ne yazık ki bu yıl da başımızdan eksik olmadı. Kovid'in türlü varyantıyla, dalgasıyla, şusuyla, busuyla tanıştık. Bir an önce kurtulmak istediğimiz maskelerimiz yüzümüze yapışıp kaldı. Günde ortalama 200 insanımızı bu belaya kurban vermeye devam ettik.

Üstüne bir de sellerle, orman yangınlarıyla boğuştuk. Karadeniz'de sele kapılan hayatların ardından ağıt yaktık. Manavgat'ta başlayıp, güney sahillerimize yayılan eşi benzeri görülmemiş orman yangını ciğerimizi kavurdu. Sonra ülkemizi savaşla, darbeyle ele geçiremeyenlerin başlattığı ekonomik saldırıya karşı mücadele etmek zorunda kaldık. Dövizi tutuşturup, tüm ülkeyi yangın yerine çevirmeye çalışanların oyununu tıpkı 15 Temmuz'daki gibi devlet-millet el ele vererek bozduk.

Ekranlar da bu "özel" yıldan nasibini aldı tabii ki... İşte hatırlayınca hepimize "Yok artık" dedirten Yılın Lafları, Yılın Safları ve Yılın Gafları...



Yılın lafı

Yemek çıkışı muhabirlere yakalanan Demet Akalın "Ay çok yedik, çok gazım var şu anda" deyince, muhabirlerden biri fırsatı kaçırmadı: "Biz de gazınızı almaya geldik zaten..."



Yılın safı

Fulya ile Umudun Olsun'a katılan Mustafa Önal: "Karım, evimize kardeşim, amcam ve yeğenim dediği 3 adamla geldi. 'Onları çok özledim bu gece onların arasında yatayım' dedi. Ama bu adamlar karımın sevgilisiymiş."



Yılın gafı

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, bir mizah haberini gerçek sanıp "Aşı yaparken Devlet Bahçeli'nin canını acıtan Gülnaz Şırınga adlı hemşire darp edilip tedavi altına alındı" deyince alay konusu oldu.



YILIN LAFLARI

Atv muhabiri Yavuz Oymak, metruk binanın içindeki evsiz adama sordu: "Ne yapıyorsun burada?" Adam cevap verdi: "Tuvaletimi yapıyorum, görmek ister misin?"







Atv'deki Kur'an ve Sünnet programının muhabiri, sokaktaki gence sordu: "İmkanınız olsa yaşlılar için ne yapmak isterdiniz?" Genç yanıt verdi: "Gitmeden önce bu dünyada cenneti yaşamaları için sadece yaşlıların katılabileceği bir parti verirdim onlara..."

Sabahların Sultanı programından bir diyalog: Seda Sayan: Şenay benim Çin burcum ne? Astrolog Şenay Devi: Öküzsün!

Bartın'da bir tarlada köpeğe tecavüz ederken yakalanan M.D. sözde savunma yaptı: "Yanlışlıkla hayvanın üzerine düştüm. Aslında ben iktidarsızım."



YILIN SAFLARI

İnegöl'de kurtarma ekipleriyle beraber saatlerce arama çalışmalarına katılan, aranan kişinin kendisi olduğunu öğrenince de "Ben buradayım" diyen Beyhan Mutlu yabancı basının da manşetlerine çıktı.

Sokak röportajındaki genç kadın: "Lütfen herkes evinde kalsın. Evde kalın deyip, sokakta gezmek de tuhaf, biliyorum ama..."

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için basılan kahvehanenin sahibinden akıl uçuran savunma: "Ailece toplanmıştık. Aile kahvesi bizimki..."



Yılın gaflarıı

Sözcü Gazetesi 2020'nin Felaketleri listesine Ayasofya'nın ibadete açılmasını da eklemesin mi?

Doktor korona aşısı oluyordu. Atv muhabiri sordu: "Ne hissediyorsunuz?" Doktor: "Hiç acımadı. Sağ olsun hemşire hanımın da eli hafif." Muhabir: "Ama daha yapmadı ki..."







Milyoner'de hanım yarışmacı "Hangisi beynin bir bölümüdür?" sorusunda telefon jokeri olarak aile hekimi Dr. Ali Çiçek'e bağlandı. Ama doktor bey doğru yanıt 'omurilik soğanı' yerine 'omurilik sarımsağı' şıkkını önerince arkadaşının elenmesine yol açtı.

CNN Türk canlı yayınında Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Motor konusunda Amerika bizi s.....çe biz daha çok motor yapacağız" deyince hem diğer konuklar hem de ekran başındakiler dona kaldı.



GAF LİDERİ KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bizim Gaf Kürsüsü'nün müdavimiydi. CHP Lideri, ocak ayında yaptığı bir konuşmada "Bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksiniz" deyiverdi. Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüdeyken partili arkadaşı Levent Gök'ün soyadının son harfini yanlış telaffuz edince büyük mahcubiyet yaşadı. Kılıçdaroğlu bir ara da "Atatürk ve arkadaşları 1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarttılar" dedi. Ancak Atatürk, 1938'de vefat etmişti.







CHP Lideri bir başka konuşmasında "Gölbaşı Belediyemiz de harika işler yapıyor" diyerek CHP'li sandığı ilçenin başkanını öve öve bitiremedi. Oysa Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'liydi. Kılıçdaroğlu, son olarak Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketiyle kendi gaf yılına tüy dikti.



YILIN EN SERİ GAFÇISI

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den bir batında arka arkaya 3 gaf geldi:







1- "Galatasaray Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldı" (Galatasaray UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı almıştı) 2- "Şenol Güneş, Milli Takım'ı Avrupa üçüncüsü yaptı" (Doğrusu Dünya 3'üncüsü) 3- "Alex Ferguson, Manchester City'yi çalıştırıyor" (Doğrusu Manchester United olacaktı)



YARIN: Yakından Kumanda'nın "Kafiyeli" 2021 Televizyon Ödülleri ile Yılın Lafları, Safları ve Gafları'na devam...