Avrupa'nın en büyük havaalanı olarak kentimizi bir kez daha dünyanın merkezi haline getiren İstanbul Havalimanı'na övgü yağıyor. Hem teknik altyapısı hem de yolcu odaklı müthiş hizmet anlayışıyla İstanbul Havalimanı yabancıların da göz bebeği oldu.

Son övgü ise dünyanın en önemli belgesel kanallarından National Geographic'den geldi. Kanal, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve sadece 43 saatte tamamlanan sivil havacılık tarihinin en büyük ve başarılı taşınma operasyonunu anlatan belgeseli ekrana getirecek. 16 Ocak Pazar akşamı saat 21.00'de yayınlanacak Büyük Taşınma adlı belgesel, Türkiye'nin göz kamaştıran lojistik becerisine bir saygı duruşu niteliğinde...







Dünyanın ağzını açık bırakan bu büyük göçte, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 47 bin 300 ton malzeme taşındı. Uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzeme 5 bin TIR ile yeni mekanına ulaştı. Bu yükü taşıyan araçların 45 saatte kat ettiği mesafe ise 400 bin kilometreyi buldu. (Bu uzunluk dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer) Bu muazzam operasyonda bin 800'den fazla çalışan insanüstü bir gayret gösterirken, tek bir uçak seferi aksamadı, tek bir malzeme kaybolmadı.

Sizi bilmem ama ben ülkemle bir kez daha gurur duymak için 16 Ocak Pazar akşamı National Geographic ekranı karşısında olacağım.



Neyse ki devletim var!

Gaziantepli küçük Asiye'nin köpekler tarafından parçalandığı o sahneyi izlemedim, izlemek istemedim. Aynı yaşlarda bir kız çocuğu babası olarak o vahşeti görmeye yüreğim razı olmadı. Empati yapmaya çalıştım, ruhumu karabasanlar sardı. Allah o anne babaya sabır ihsan eylesin diye dua ederken, bir başka haberle içim kavruldu. Baba, köpeklerin sahibi olan site yönetiminin emrinde apartman görevlisi olarak çalıştığı için bu olay sonrasında işinden kovulmuş. Kaldığı ev de site yönetimine ait olduğundan kış günü evsiz kalması da an meselesiymiş.

Şu vicdana bakar mısınız? Hem bağlı tutmadığınız, önlem almadığınız vahşi köpekleriniz bir küçük kızı parçalayacak hem de onun gariban ailesini işsiz, güçsüz, evsiz sokağa atacaksınız. Neyse ki tam da böyle anlarda devreye giren, vatandaşına kol kanat geren bir yüce devletimiz ve onun duyarlı yöneticilerine sahibiz. Bir an bile tereddüt etmeden o talihsiz aileye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem kızın tedavisini uzman ellere teslim etti hem de aileye yeni iş ve barınma olanağı tanıyarak onları devlet güvencesine aldı.

Allah herkese vicdanı kadar ömür nasip etsin!..







Eğitilmesi gereken sahipler

Pitbull cinsi köpeklerin karıştığı saldırı olaylarında bir ırkı suçlamak, işin en kolay tarafı. Burada asıl suçlanması gereken, onları vahşi ve saldırgan yetiştiren sahipleridir.

Önceki gün Sarıyer Maden'deki bir benzinciye girdim. Yanıma kuyruk sallayarak bir Pitbull yaklaştı. Tasması vardı ama başıboş geziyordu. Köpeklerin ruh halinden iyi anladığım için vücut dilini okudum ve sadece sevilmek istediğini fark ettim. Bir fino köpeği kadar uysal ve oyuncuydu. Arabama yakıt konulana kadar onu mıncıkladım, oynadım. Sonra da belediyeye ihbarda bulundum tabii. (İşlem Takip No: 190508)

Düşünün; sokak köpeği gibi kendi haline bırakılmış bir Pitbull, masum doğasını, dingin ruh halini rahatlıkla bulabiliyor. Asıl karanlık odalarda zincirlenmesi gerekenler, onların vahşi sahipleri...



Gaf kürsüsü

Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'in sosyal medyadaki "Arkamdan zıplayanlara söyleyin, kucağım daha zevkli" şeklindeki çirkin paylaşımı büyük tepki çekti.



Zap'tiye

Sahte alkol ölümleri, adeta Omicron varyantı ile yarışıyor. Keşke Turkovac tesislerinde "vicdan aşısı" da geliştirebilsek...



Ne demiş?

"Anketlerdeki 'Fikrim yok' insanı ne güzel bir kafa yaşıyor. Müthiş bir rahatlık olmalı." (Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın tweet'i)