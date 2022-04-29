Onca PR çalışmasına, onca trol dayatmasına rağmen Geççek, Tarkan'ın müzik kariyerindeki en başarısız şarkısı olarak tarihe geçti. Şıkıdım ile Amerika'dan Rusya'ya dünyayı sallayan, Yakalarsam'ı Afrika kabilelerine bile ezberleten Tarkan, muhalefetin seçim şarkısı olarak bile tercih etmediği Geççek ile fena halde sınıfta kaldı.







Şarkının olmayan ruhu tabii ki dinleyiciye geçmedi.

Ne melodisi ne sözleri hafızalarımıza geçti.

İsmi radyoların play list denilen şarkı listelerinde bile geçmedi.

Tarkan çitilemeye çalıştı ama şarkının üzerine sinen ağır siyaset kokusu bir türlü geçmedi.

Ee? Hani geççekti?



Kulüpler için deniz bitti

Önümüzdeki dönemin Süper Lig yayın ihalesi, 150 milyon dolar karşılığında BeIN Sports'ta kaldı. Firma, daha önceki ihaleyi ise 350 milyon dolara almıştı. Dünyada her şey pahalanırken futbolumuzun marka değerini yüzde 60 düşüren nedenleri geçen hafta bu sütunlarda kaleme almıştım. Tekrarlamama gerek yok. (Kaçıranlar herhangi bir arama motoruna 'Futbolumuzun marka değeri yerlerde-Yüksel Aytuğ' yazarak o yazıya ulaşabilir.)

Bu demek oluyor ki, takımların en büyük para kaynağı olan naklen yayın gelirleri iyice azalacak, pastanın incelen dilimleri kimseyi doyurmayacak. Pek çok kulübümüz zaten yanlış transfer politikaları ve yönetim zaafları yüzünden transfer kısıtlaması yaptırımıyla karşı karşıya. Ayrıca yeni yönetmelikle artık başkanlar borç alıp, borç devredemeyecekler. Yani herkes gerçekten 'ibra' olmak zorunda. Bu da beraberinde ikinci bir ekonomik daralma getirecek.

Ne yalan söyleyeyim, bu duruma gizli gizli sevinmiyor değilim. Artık kimse 35-40 yaşındaki yabancıların önüne kamyonla dolar döküp, onlara Türkiye'de süper emeklilik vaat edemeyecek. Onların yerine yıllardır olması gereken olacak ve gençlerin önü açılacak. Yeni Arda Güler'ler, Kerem Aktürkoğlu'lar, Altay Bayındır'lar, Rıdvan Yılmaz'lar ile tanışacağız. Kulüpler ister istemez öz kaynaklarına dönecek, altyapıya yatırım yapmak zorunda kalacak.

Ne demişler? Her şer'de bir hayır vardır!..



Arda Güler ve ailesi

Futbolla ilgilenmeyenler bile artık Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in adını biliyor. Sarı-lacivertli formayı ne zaman sırtına geçirse sahada ışıl ışıl parlayan 17 yaşındaki yetenek, deplasmanlarda rakip seyircilerden bile alkış alıyor.

Geçenlerde Arda'nın sosyal medyadan paylaştığı eski görüntüleri dikkatimi çekti. Henüz 10-11 yaşındayken evde babasıyla futbol oynuyordu. Salonda top sektiriyor, holde paslaşıyorlardı. Anladım ki, başarısında aile desteğinin rolü büyüktü. Babası resmen evin içinde oğluna özel antrenman yaptırıyordu. Ama bana göre asıl büyük destekçi, görüntüde olmayan anneydi. Çünkü evde futbol oynanmasına izin vermişti.

Aynısını ben yapsam çoktan belime anne terliğini yemiştim...



Ben maskemi takacağım

Alınan son kararla birlikte toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Haber güzel. Bize iki yıldır kan kusturan Kovid- 19 belasının sonuna geldiğimizi müjdeliyor.

Ancak ben kapalı yerlerde maske takmaya devam edeceğim. Çünkü hem beni ve ailemi hem de yaşadığım toplumdaki kişileri tehdit eden tek hastalık Kovid-19 değil. Zira daha dün Çin'de kuş gribinden ilk ölüm resmen belgelendi.

Kızımın heyecanla beklediği 23 Nisan'a biz sabaha karşı acil serviste girdik. Kızım okuldan Norovirüs (Mide gribi) kapmış. Kusma ve ateş ile kendini gösteren bakteriyel ve bulaşıcı bir hastalık. Sonrasında sırasıyla tüm aile bu tecrübeyi (!) yaşadık.

Diyeceğim o ki, virüs ve bakterilerin sonu gelecek gibi değil. Sizi bilmem ama ben özellikle kış aylarında kapalı alanlara girerken maskemi yanımdan eksik etmeyeceğim.



Zap'tiye

4-3 biten Manchester City- Real Madrid arasındaki 'gerçek' futbolu izledikten sonra bizim ligin acilen iptal edilmesini teklif ediyorum. Sanırsın adamlar futbolu paralel evrende oynuyorlar...



Ne demiş?

"Sen önce dostunu iyi seç. Düşmanını anan bile doğurur." (Baba dizisinde Feyruz'un sözü)



Gaf kürsüsü

Baba dizisinde Elif "Bende ADB (Amatör Denizci Belgesi) var. Geçen yaz 11 metrelik yelkenli ile Yunan adalarını gezdim" dedi. Ancak o belge ile 10 metrenin üstündeki tekneler kullanılamaz ve uluslararası sulara çıkılamaz.