Geçen yıl da yılın ilk günü oradaydım. Gazze'nin mazlumları adına isyan etmek, dünyaya bu büyük vicdansızlığı haykırmak için.







Bir gece önce ailemle evimde kutladım yeni yılın gelişini ama geçen yıl olduğu gibi bir yanım hüzün doluydu. Oradaki kuru ekmeğe muhtaç, yağmur birikintilerinden su içen çocukları düşündükçe her lokma ayrı bir yumru olup tıkadı boğazımı. Yılbaşı gecesinde kızıma ne kadar şanslı olduğunu, verdiği nimetler için Allah'a şükretmesi gerektiğini, bu gece üzerine yağmur yağmadan yumuşacık yatağında uyuyacağı için ne kadar dua etse az olduğunu söyleyip durdum.







Ertesi gün sabah ezanıyla kalkıp, kanayan vicdanımın acısını az da olsa hafifletmek, yanan yüreğimi soğutabilmek ve hepsinden önemlisi insan olduğumu hatırlamak, hatırlatmak için Eminönü'ne doğru düştüm yollara...

Yine mahşerin provası gibiydi Eminönü, Sirkeci, Karaköy, Galata Köprüsü... Ruhlar ayaktaydı. Vicdanlar ayaktaydı. Adaletsizliğe isyan eden yürekler ayaktaydı. Tıpkı mahşerde olduğu gibi sınandığımı hissettim. Boynuma doladığım kefiye beni Filistinli yapmaya, o acıları yaşatmaya yetmezdi elbette. Yine de onları unutmadığımı en azından "kendime" göstermiştim ya, bu bile yeterdi bana...



Vahe yapmaz, yapamaz...

"Cansız Manken" olarak üne kavuşan, daha sonra televizyondaki ev yenileme programlarıyla kendine parlak bir kariyer edinen Vahe Kılaçarslan'ın başı bu aralar fena halde dertte. Geçen yıl Afyonkarahisar'da karıştığı bir trafik kazasının ardından bir kadın çıkıp "Benim yüzde 65 oranında engelli kalmama sebep oldu. Ayrıca bir daha bebek sahibi olamayacağım" diyerek 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca alkollü olduğunu iddia ettiği Vahe Kılıçarslan'ın olay yerinden kaçtığını da söyledi.







Ünlü sunucunun iddiaları ise bambaşkaydı. Çok hızlı gelen üçüncü bir aracın kendisine çarptığını, onun da kadının bulunduğu otomobile doğru savrulduğunu, olay yerinden kaçmadığını, "130 bin lira ver bu işi kapatalım" diyen ailenin kendisini tehdit ettiğini belirterek "Ünlü olduğum için benden para sızdırmaya çalışıyorlar" iddiasında bulundu.

Öncelikle kazada ciddi şekilde yaralanan hanımefendiye acil şifalar diliyorum. Umarım evlat sahibi olma şansına tekrar sahip olur.

Vahe'yi yıllar öncesinden iyi tanırım. Karıncayı incitmeyen kadife yüreklilerdendir. Yıllardır hiç tanımadığı insanlar için bile adeta kendini paralayan Vahe'nin olayında büyük ihtimalle bir yanlış anlama ya da bazılarının yönlendirmesi sonucu kasıtlı bir suç isnadı durumu var.

Ne kadar hükmü olur bilmem ama ben Vahe'nin altın kalbine kefilim. Mahkeme sonucu ne olursa olsun o kadıncağızı ortada bırakmayacağına da adım kadar eminim.



Sorumsuz yorumcuların ettiği

Fena halde günah aldılar. Kimler mi? Azerbaycan uçağının düşmesinden hemen sonra haber kanallarına çıkıp, daha olan biten tam olarak anlaşılmadan "Bu bir pilotaj hatasıdır" diye ahkâm keserek merhum pilotları suçlayan sözde havacılık uzmanları.

Oysa tüm uçuş ekibi birer kahramandı. Pilotlar havada Rus füzesi ile vurulan ve muhtemelen tüm hidrolik sistemlerini kaybeden, dolayısıyla dümenle idare edilemeyen bir uçağı yere sert de olsa indirmeyi başarmış ve yolcuların yarısını kurtarmışlardı.

Bir de Höküme Aliyeva adında bir hostes vardı ki, efsane hemşire Florence Nightingale'in gökteki kanatlı hali gibiydi. Uçak yere çarpana kadar yolculara moral ve umut aşılayan, "Siz talimatlara uyun yeter. Her şey yahşi olacak" diyen kahraman hostes ne yazık ki kazadan sağ çıkamadı.

Öncelikle kahramanca şehit olan uçuş ekibine ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerime baş sağlığı, bilip bilmeden "sallayan" sözde yorumculara da bolca akıl ve izan diliyorum.



Ne demiş?

Milyoner yarışmacısının stüdyoya birlikte geldiği arkadaşı esprili bir itirafta bulundu: "Onu yarışmaya ben yazdırdım. Kendisinden alacaklıyım. Başka türlü tahsil etme şansım yoktu."



Şeref kürsüsü

Soğukta yayın yapan meslektaşı Sevgim Begüm Yavuz'un üşüdüğünü fark eden tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu, eldivenini paylaşarak müthiş bir centilmenlik örneği verdi.



Zap'tiye

Milyoner'de sorulan "Dünyada yaşı 112 ile 120 arasında değişen en yaşlı 50 insanın yüzde kaçı erkektir?" sorusunun cevabı "Sıfır!" çıktı. Vah benim hemcinslerime...