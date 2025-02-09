Geçen hafta A Haber'in başarılı kameramanlarından İlhan Tanrıöver aradı. "Yüksel ağabey, geçenlerde şeker hastalığı nedeniyle ayakları kesilmek üzere olan 70 yaşındaki Manavgatlı Meliha Çakır'ın haberini yapmıştık. Bu haber üzerine Sağlık Bakanlığı onu devlet hastanelerinden birine yönlendirdi. Ancak orada da iki ayağından en az birinin kesilmesi gerektiğini söylemişler. Kızı, Dr. Orhan Rodoplu'ya ulaşmış. Doktor, oksijen tedavisiyle ayaklarını kurtarabileceklerini söylemiş. Ama bunun için bir miktar para gerekiyor. Bunu omuzumda bir sorumluluk olarak hissettim. Ne yapabiliriz?" dedi.







Öncelikle böyle vicdanlı, iyi yürekli mesai arkadaşlarım olduğu için kendimi çok şanslı hissettim. Omuzundaki 30 kiloluk kameranın yanına bir de o hasta hanımefendinin sorumluluğunu koymaktan geri durmamış. Helal olsun sana İlhan kardeşim. Benim yıllardır rehber edindiğim "Önce insanız, sonra gazeteci" anlayışını yaşattığın için.







Hasta hanımefendiye gelince: Ne bizim şirketteki arkadaşlarımız ne de sevgili doktorumuz Rodoplu bu konuya duyarsız kalır. Sen bayrağı eline al, biz arkandan koşarız İlhan'ım. O kadıncağızı da kısa sürede sağlığına kavuştururuz evvel Allah...



İnsanların sağlığıyla oynamayın

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bir sahne, sağlık alanında yeni bir tartışmayı da başlattı. Dizide, Ünal Ailesi'nin evine giren bir köpeğin doğum yapması ve Nilay'ın onu saklaması konu edilirken, Meryem'in "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" şeklindeki ifadeleri tepki çekti. Bu sahne sonrasında sosyal medyada başlayan tartışmalar üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Sağlıklı Çözüm hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, dizide geçen ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Paylaşımda, köpeklerden insanlara bulaşabilecek hastalıklarla ilgili şu bilgilere yer verildi:







Kuduz: Köpek ısırığı, tırmalaması veya salyasının açık yaraya temas etmesiyle insanlara bulaşabilir.

Enfeksiyon riski: Köpeklerin ısırık ve tırmalamalarının çeşitli enfeksiyonlara sebep olabileceği vurgulandı.

Kala-azar: Köpeklerin taşıyıcı olduğu bu parazit, tatarcık sinekleri aracılığıyla insanlara bulaşabilir.

Kist hidatik: Köpek dışkısı yoluyla insanlara geçen bir hastalık olup, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Müteahhit Trump Efendi

Adam müteahhit. Belli ki Gazze şeridini gözüne kestirmiş. "Denize sıfır gökdelenleri dikip, altlarına da kumarhaneleri yaptım mı, paraya para demem vallahi" diyordur içinden. Orada yaşayan Filistinlileri de kiracı bellemiş herhalde. "Kontratlarını fesheder, Mısır'a gönderirim alayını" diye düşünüyor olmalı.

Adamın bildiği tek iş emlakçılık olunca farklı düşünmesini beklemek de hayalcilik olurdu. Zaten bu ABD'liler vatanı, toprağı, milliyetçiliği nereden bilecek? Avrupa'dan 7 düvel toplaşıp da Kızılderilileri soykırıma uğratarak çökmediler mi o kıtanın üzerine?

Bugünlerde göçmenleri elleri arkadan kelepçeli, ayakları prangalı halde uçaklara doldurarak Guantanama hapishanesine yollayıp utanmazca bir tehcir gerçekleştirmiyor mu Başkan? Üstelik kendi atalarının Alman göçmeni, karısı Ivana'nın da Çek asıllı olduğunu unutarak...

Adam müteahhit ya, dünyayı da "yatırım alanı" sanıyor. "Kanada'yı ilhak edelim, Grönland'ı sınırlarımıza katalım, Panama Kanalı'nı geri alalım, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi koyalım, Gazze'yi eyaletimiz yapalım..."

Bizdeki hazine arazilerine çökmeye kalkan bazı müteahhitlerin bile gözü bu kadar dönmemişti...



Ne demiş?

"Etimesgut'ta 'Part-time belediye başkanlığı' modeli hayata geçiyor. Behzat Amir'im mesai saatleri dışında Behzat Ç'yi çekecek. Gözün aydın Etimesgut.." (Zafer Şahin'in sosyal medya paylaşımı)



Gaf kürsüsü

Dini değerleri sömürerek "Namaza başlatan krem" pazarlayanlara 880 bin lira ceza geldi.



Zap'tiye

Hileli, katkılı, sahte gıdalar yüzünden serumla beslenmeye niyetlenmiştim. Can alan "Sarı Serum" yüzünden o da hayal oldu!