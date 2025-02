Bilirsiniz, her yılın sonuna doğru astrologlara, medyumlara "Bu yıl bizi neler bekliyor?" diye sorulur. Onlar da sallayıp dururlar. Gelin görün ki bir sonraki yıl söylediklerinin hemen hiçbiri gerçekleşmez. Ben hariç... :)

24 Şubat 2024'te, yani Donald Trump'a yapılan suikasttan 5 ay önce bu köşede aynen şöyle yazmışım:

"Trump suikasta kurban gidebilir: Falcı değilim. Medyum da... Hele komplo teorisyeni hiç değilim. Ama ikinci kez ABD başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump'ın yemin törenini bile göremeyeceğine dair içimde güçlü bir his var.

Aslında bu histen de öte bir öngörünün, bir analizin yansıması. Teorimin temelini ABD siyasi tarihine dayandırıyorum. Sanki gölgedeki birileri 'Amerika'yı başkanlar değil biz yönetiriz. O kuklaların ipleri bizim elimizde. Öyle olmasa boşlukla konuşan, gideceği yeri bilemeyen, uçak merdivenlerinden bile çıkamayan bir bunağın Beyaz Saray'da ne işi olabilirdi?' der gibiler.

UYMAYAN YOK EDİLİR

Hatırlayın, komutlara aldırmayıp kendi idaresini kurmaya çalışan her başkan bir şekilde suikasta kurban gitti. J.F. Kennedy öldürüldü. Nixon, Watergate skandalı ile durduruldu. Reagan vuruldu. Clinton seks skandalına kurban gitti. Obama, Müslüman olduğunun açıklanması kozuyla tehdit edilip kontrol altında tutuldu. Carter, baba ve oğul Bush'lar ile Biden için 'operasyona' gerek duyulmadı. Çünkü onlar kukla olmaya zaten gönüllüydü.

edeki kuklacılar için en büyük tehlike ise Trump. Onca komplodan sıyrılıp azil tehlikesinin bile üzerinden atlayarak yeniden aday olmayı başardı. Sonunda kampanyasına sekte vurmak için 355 milyon dolar ceza kestiler. Peki o ne yaptı? Üç ayakkabı imal edip satarak kâra bile geçti. ABD halkı da, 'Adam, sihirbaz Houdini gibi her kilitli kutudan sıyrılıp, her krizi fırsata çeviriyor. Bu adama oy vermeyeceğiz de kime vereceğiz?' psikolojisine büründü.

Şimdi anladınız mı neden 'Trump yemin törenini göremez' iddiasında bulunduğumu? Çünkü Trump'ı durdurmak için artık geriye tek bir yol kaldı..."

AYNEN ÇIKTI

Bu yazıdan bir hafta sonra yine bu köşede "Trump'a ilk uyarı" başlığıyla şöyle yazdım:

"Geçen hafta meslek hayatımın en iddialı yazılarından birini kaleme alıp "Trump suikasta kurban gidebilir" diye yazmıştım. Dayanak noktam ise ABD tarihiydi. Trump gibi, 'gölgedeki kuklacılara' direnen pek çok ABD başkanı ve başkan adayı suikast ve komplolar ile etkisiz hale getirilmişlerdi. Azil de dahil pek çok davadan yakasını kurtaran, ekonomik darbelerin bile üzerinden atlamayı başararak seçilmesine kesin gözüyle bakılan Trump'ı devreden çıkartmak için bana göre geriye artık tek bir yol kalıyordu. Suikast...

Ben bu yazıyı yazdıktan üç gün sonra Trump'ın oğlu Jr. Trump'ın evine, içinde kuşkulu beyaz bir toz bulunan mektup gönderildi. Trump'ın oğlu zarfı açar açmaz küçük bir patlama ile toz eve dağıldı. Tozdan etkilenen Jr'ın eşi Vanessa Trump hastaneye kaldırıldı.

Bu gelişme, tezimi destekliyor. Trump'a bundan daha net bir 'sarı kart' gösterilemezdi."

Ve... Aylar sonra, 13 Temmuz 2024'te Donald Trump konuşma yaptığı sırada suikasta uğrayıp, kulağından yaralandı... "Yılın Nostradamus'u Ödülü" filan verilecekse, fena halde adayım.

SON KEHANETİM

Ve son kehanetim: Trump görev süresini tamamlayamayacak... Washington'daki uçak-helikopter kazasından hemen sonra yaptığı korku ve panik içeren suçlayıcı sözleri de sanki akıbetini kabul etmiş çaresiz bir adamın sözlerine benziyordu.

Yeni bir "Ben demiştim" yazısında görüşmek üzere...



Zap'tiye

Trump ile Netanyahu şömine başında görüştü. "İstersek Ortadoğu'yu ateşe verir, karşısına geçip seyrederiz" mesajı verir gibiydiler.

Gaf'let kürsüsü

BeIN Sports muhabiri Nezih Yücel Akşener, Başakşehir- Samsunspor maçındaki gelişmeleri aktarırken sahadaki fıskiyelerin açılmasıyla sırılsıklam oldu.

Ne demiş?

"Ben eskiden diyordum ki 'Tek rakibim THY.' Bence Türk Hava Yolları artık 'Tek rakibim Müge Anlı' diye bir reklam filmi çekmeli. Çünkü kızınızı buldum." (Müge Anlı 46 yıldır kızını arayan babaya müjdeyi verirken)