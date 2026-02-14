Vatandaş, "derdini ummana dökmek" yerine Tüketici Hakem Heyeti'ne yazarak rahatlıyor.

İçlerinde haklı şikayetler olduğu kadar, incir çekirdeğini doldurmayacak saçma yakınmalar da var. İşte onlardan birkaç tanesi:

Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet etti. Heyet, şikayeti reddetti.

Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi.

Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

Bir başka şikayet ise "Pes" dedirtecek cinsten:

"Anladım" kelimesinin kullanımdan kaldırılmasını isteyen bir tüketici, "Hımm ve anladım kelimelerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Lütfen gereken yerlere ulaşmasını arz ederim. Çünkü kalbim kırılıyor. Gereken neyse yapılmasını gerçekten çok istiyorum. Çok kötü haldeyim. Lütfen, yani kusura bakmayın, değiştiremezsiniz biliyorum ama ben talep ediyorum" dedi.

Ne diyeyim? Allah, heyettekilere bolca sabır ihsan eylesin.



Arka Sokaklar'da mantık hatası

Değerli okurumuz Murat Kılıçarslan, Arka Sokaklar dizisinde rastladığı mantık hatasını yazmış:

"Arka Sokaklar dizisinde, Selin Komiser, düşmanı Cevher ile karşılaşıyor, Selin Komiser tetiği çektiğinde, tabancada mermi olmadığı anlaşılıyor. Fakat buradaki mantık hatası, Selin Komiser'in kullandığı tabancada son mermi atıldığında, sürgünün otomatik olarak geride kalması gerekir. Böylelikle tabancasında mermi kalmadığını gören Selin Komiser, yanındaki yedek şarjörü tabancasına yerleştirecek ve azılı düşmanı Cevher'in karşısına boş tabanca ile çıkmamış olacaktı."



Bir onur ödülü daha

Bir kitap gönderisi aldım. İçinde bir de elle yazılmış mektup vardı. Şöyle diyordu kadim bir okurum:

"Yüksel Bey merhaba, 2019 yılının 27 Temmuz günü 'Bir Köpeğin Gözünden İnsanların Acımasız Yüzü' adlı öykümü Sabah gazetesinde köşenize taşımış ve beni çok mutlu etmiştiniz. O günden bugüne yazma sürecini hiç bırakmadım ve 8 Aralık 2025'te ilk öykü kitabım Kaypak Mavi, Mahal

Edebiyat tarafından yayınlandı. Yoluma döşediğiniz taş için teşekkür etmek adına kitabımı gönderdim.

Minnetle... Huban Seda Aras / Bursa."

Bir küçücük yazıyla, bir amatör edebiyatçının yoluna taş döşemişim meğer. Benim için bundan değerli ödül olur mu?..



Zap'tiye

Ünlü futbolcu M'Bappe'nin annesi ve Mehmet Ali Erbil. İnsanlar gerçekten de çift yaratılmış!

Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden yine kaçmamış: "Üçüncü evliliğinde de mutluluğu bulamayan Tuğçe Tayfur'un, yakın çevresine bir kez daha EVLENMEMEYE tövbe ettiğini söylediği iddia edildi" (SHOW TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programında dış ses Gökhan Akçakara'nın garip cümlesi. EVLENMEYE tövbe edilir. Türkçe katledilmiş.)

Ne demiş?

Ankara'da bir esnafın lokantasına astığı afiş: "Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. Sevgilisi ile gelene %15, eşi ile gelene %20 indirim, her ikisi ile gelene yemek ücretsiz."