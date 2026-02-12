Dijital çağın hediyesi (!) "sınırsız-sorumsuz internet ortamı" ile beraber etrafımız sinsi düşmanlarla kuşatıldı. Onları göremiyoruz, duyamıyoruz belki ama etkilerini hissediyoruz. Üstelik her birine bir de isim taktık.

"İnsanın düşmanını iyi tanıması lazım" gerçeğinden hareketle bu yeni lügati bir de ben hatırlatayım istedim:

MANİPÜLASYON: Bir başkasının duygu ve düşüncelerini kendi menfaati için değiştirme, yönlendirme çabası.

DEZENFORMASYON: Gerçeği çarpıtmak için kasıtlı olarak yayılan bilgi.

ALGI YÖNETİMİ: Bir kişi ya da kuruma yönelik olmak üzere, iletişim sistemlerini kullanarak yapılan bilinçli ve kasıtlı operasyon.

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ: Sosyal bir zümrenin demografik özelliklerini kullanarak, o toplumun sosyal dokusunda ve tarihten gelen yapısında değişiklik yapmak;tepkilerini, nefretlerini, isteklerini, sevgilerini, tutkularını, duygularını yönlendirmek, kontrol altında tutmak üzere çeşitli projeler ile uygulamaları içeren çok yönlü ve planlı faaliyet.

ALGORİTMİK FAŞİZM: İnsanların talep, düşünce ve ifadelerinin veri bazında algoritmalara dönüştürülerek onları kolay yönetilebilir "sürüler" haline getirme ve dikte edilebilir kılma çabası.

NEFRET SÖYLEMİ: Irk, etnik köken, ulus, dini inanç, cinsel farklılık ve engellilikleri nedeniyle bir grup insanı aşağılamak, korkutmak, bunlara karşı şiddete başvurmayı tahrik etmek veya ön yargı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen söylemlerin sistematik hale getirilmesi.

ÖTEKİLEŞTİRME: Kendinden farklı gördüğü diğer insanları aşağılama, değersizleştirme ve düşman haline getirmek anlamındadır. Üç adımda gerçekleştirilir. Bölme, değersizleştirme ve ahlaki dışlama.



Fener'e Onuachu lazım

Öncelikle şunu söyleyeyim: Fenerbahçe taraftarının sevgisini, sabrını ve özverisini heba ediyorlar. Bana göre yeni yapılan transferlerin tamamı fuzuli. Bu takıma Kante gibi bir ön libero değil, Trabzonsporlu Onuachu gibi "klasik" bir santrfor lazım. Sağdan, soldan yapılacak ortalara yükselip vuracak, çizgiden çevrilen toplara zamanında ayağını uzatacak 'gerçek' santrfor eksiğini herkes görüyor, Saran ve Tedesco hariç...

Teknik direktör Tedesco 19 yaşındaki yeni transfer Sidiki için "Onu bir kaç yıl içinde 50 milyon Euro'ya satarız" demiş, İyi de, Fenerbahçe ticarethane değil ki. Bu kulübün birincil ihtiyacı para değil, şampiyonluk. Bunun bilincine ermeyenlerin bu kulüpte işi olmamalı. Bu hafta oynanacak Trabzonspor - F.Bahçe maçında bu söylediklerimin sahada "vücut bulacağını" tahmin ediyorum. İzleyelim. görelim...



Bu da oldu!

Hem eski bir spor yazarı hem de hiçbir maç yayınını kaçırmayan iflah olmaz bir futbol tutkunu olarak böyle bir olaya rast gelmemiştim.

Beşiktaş - Alanyaspor maçında uzun bir taç atışı yapmak için tribüne yaslanan siyah-beyazlıların yeni transferi Jr. Olaitan, maç devam ederken taraftar ile selfie çektirdi. Umarım bunu alışkanlığa dönüştürüp, işi korner atarken forma imzalamaya filan vardırmaz.



Ne demiş?

"Her nefis ölümü tadacaktır ayetini bankalara, makam koltuklarına yazmalı. Mezarlıklara, tabutlara değil." (İlber Ortaylı)



Zap'tiye

Köprüde tutulmuş balıkları denize atan vegan ablamıza verilecek en ağır cezayı buldum: Bir ay boyunca kebapçıda çalışmak.



Gaf kürsüsü

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel alkollü bir işletmenin açılışında şöyle dedi: "Allah utandırmasın. Belli ki müdavimi olacağız, belli ki kandaki alkol seviyesi artacak."