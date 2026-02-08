Farkında mısınız? Dış politikada gol üstüne gol atıyoruz.

Önce Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşmasıyla Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in Doğu Akdeniz istilasının önünü kestik.

Sonra can Azerbaycan'ın yıllardır Ermenistan işgalinde olan topraklarını geri almasına yardımcı olduk.

Suriye'yi Esat'tan kurtarıp, PKK, YPG, SDG ve türevlerini etkisiz kılarak, ABD ve İsrail'in "Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurma" hayalini ortadan kaldırdık.







Rusya - Ukrayna ve ABD - İran savaşlarında barış masaları kurduk. Özellikle tahıl koridorunu açık tutan diplomatik başarımızla Afrika'yı açlıktan kurtardık.

Yıllardır savaşan Somali ile Etiyopya'nın barışmasını sağlayıp, bölgeye huzur getirdik.

Şimdilerde hem İsrail'in Somaliland hamlesini boşa çıkarmak, hem terör örgütleriyle mücadele etmek hem de Somali'ye petrol sayesinde refah getirmek üzere askeri ve ekonomik gücümüzle bölgedeyiz.

Tüm dünyaya karşı Gazze'yi neredeyse tek başımıza savunduk, ateşkese uzanan yolun taşlarını döşedik. Şimdi Gazze'nin imarı ve ihyası için yeniden devredeyiz.

Son operasyonumuz ise Ege'yi adeta yeniden "Türk Gölü" haline getirdi. Süresiz NAVTEX ilan ederek, Yunanistan'a açıkça "Uslu durmazsan tüm gücümüzle karşına dikiliriz" dedik. Eski Yunan ajanı Savvas Kalenderidis de önceki gün Yunan medyasına yaptığı açıklama ile hakkımızı teslim etmek zorunda kaldı: "Türkler tek kurşun atmadan Ege'nin yarısını aldı."

Allah, bugünleri bizlere gösterenlerden razı olsun.







Ceza olmazsa vicdansızlık büyür

Bana göre ünlüler arasındaki en "gerçek" hayvansever Seren Serengil'dir. Çünkü sevgisini, merhametini "eyleme" döker.

Bu kez de öyle yaptı. 65 yaşındaki vicdansız hurdacının, kamyonetinin arkasına bağlayıp 45 dakika sürükleyerek yara bere içinde bıraktığı o masum sokak köpeğini buldu, tedavi ettirdi ve sahiplendi.

Olayla ilgili benim de söyleyeceklerim var:

Adamı durdurup, tabanca ve bıçak çekmişler. Milletin artık "neresine" geldiğini anlayın. Adam da hemen "Polis çağırın" diye bağırmaya başlamış. Çünkü üç beş kuruş ceza ödeyip, salıverileceğinden emin.

Önceki gün de sırf eğlence olsun diye parktaki kuş yuvalarını paramparça eden çocukları izlemiştim haber bültenlerinde.

Cezasızlığın yerini vicdansızlık doldurur. Bu döngüyü kırmak zorundayız.



Arif Verimli bile çaresiz

Prof. Dr. Arif Verimli hocamız, Epstein olayı hakkında sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Ahlaki ve cinsel sınır tanımazlar, yamyam pedofiller, sadist katiller, insan avcıları, insanların korkunç öykülerini bilirdik de sizin şu Epstein kadar örgütlüsünü de ilk kez öğrendik... Siz ne tedavi olabilirsiniz ne ehlileşirsiniz ne rehabilite olursunuz... Dilerim ki insanlığın vicdanında, mağdurların çığlığında kahrolun..."

Ülkenin en uzman psikiyatristi bile vahşet karşısında kendini bu kadar çaresiz hissediyorsa, vay insanlığın haline...







Zap'tiye

Sarıyer'deki anahtarcı dükkanının vitrinine "Bu dükkanda siyaset konuşanın kalbini kırarım" yazmışlar. Zaten kalpleri "kilitleyen" de şu siyaset değil mi?



Gaf kürsüsü

Hollanda'da kısırlık tedavisi yapan doktor, 51 çocuğun babası çıkmış. (Adamdaki "meslek aşkına" bakar mısınız?)



Ne demiş?

"Kar yağıyor ince ince / Doğalgaz yanıyor sinsice / Anya'yı Konya'yı anlarız / Eve fatura gelince..." (Şiir Sokakta sitesinin paylaşımı)