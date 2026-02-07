Dün 6 Şubat felaketinin acılarını bir kez daha hatırladık ama Türkiye'nin büyüklüğünü de yeniden idrak ettik.

"Süper güç" olarak anılan devletlerin bile altından kalkamayacağı bu ağır yarayı, büyük bir hassasiyet, özen, kararlılık ve özveriyle çok kısa bir süre içinde sardık. Orta büyüklükte bir ülkenin yüzölçümüne sahip 11 şehrimizi yeniden inşa ettik. Bu kadar kısa süre içinde yarım milyon konutu mağdurlara teslim etmek, öyle her babayiğidin harcı değildi. Başardık...

Ancak bunu yaparken sadece felaketin kendisiyle değil, felaket tellallarıyla, hainlerle, arsızlar, yüzsüzler, uğursuzlarla da mücadele ettik. Depremin ilk saatlerinden itibaren sanal medya marifetiyle bir algı operasyonu başlatıldı. Dezenformasyonun dünya üzerindeki en vahşi örneklerine muhatap olduk.

Perşembe günü A Haber enfes bir derleme yaptı. Asrın felaketiyle birlikte uydurulan yalanları ve karşılarındaki tartışmasız gerçekleri haberleştirdi.

Bakın deprem süresince nasıl bir soysuzlukla mücadele etmişiz:

YALAN: Hatay'da baraj patladı.

GERÇEK: Hatay'da herhangi bir baraj patlaması olmadı.

YALAN: Deprem bölgesinde insanlar cenazelerini toprağa veremiyor, savcılar "Mesai bitti" diye işlem yapmıyor.

GERÇEK: Felaketin ardından mevcuda ek olarak deprem bölgesindeki illerde 394 savcı görevlendirildi.

YALAN: Deprem sırasında nükleer santral patladı. (Bu iddia Beyrut limanındaki eski patlama görüntüsü eşliğinde servis edildi)

GERÇEK: Türkiye'deki nükleer tesisler henüz faal bile değildi ve herhangi bir patlama yaşanmadı.

YALAN: Sınır kapılar açıldı ve Suriye'den binlerce yeni sığınmacı getirildi.

GERÇEK: Sınır kapılarından geçişler Türkiye'nin kontrolündeydi ve herhangi bir sığınmacı akını olmadı.

YALAN: Asker, depremin ardından sokakta yoktu, askere "Çık" emri geç verildi.

GERÇEK: TSK, ilk andan itibaren depremzedelerin yardımına koşmuştu.

YALAN: Hatay'da meydana gelen depremin ardından 112 Acil çöktü.

GERÇEK: Hatay'daki 112 Acil Çağrı Merkezi, depremden sonra gece boyunca faaliyetini aralıksız sürdürdü.

YALAN: Hatay'da ATM'ler yağmalandı.

GERÇEK: Bazı ATM'ler hasar gördü, bazıları yetkililer tarafından boşaltıldı ancak herhangi bir yağmalama olayı yaşanmadı.

YALAN: Deprem bölgesinde insansız hava araçları kullanılmadı.

GERÇEK: Depremin ardından 2 adet Bayraktar Akıncı TİHA görev aldı ve deprem bölgesini havadan görüntüledi.

YALAN: Kahramanmaraş'ta salgın hastalık başladı.

GERÇEK: Alınan önlemler sayesinde Kahramanmaraş ve depremden etkilenen herhangi bir ilde salgın hastalık görülmedi.

YALAN: Avustralyalı arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki bir çocuğu kurtaracağı sırada, bir Türk ekibi gelip çalışmayı durdurdu.

GERÇEK: Konuşmalar kasıtlı bir şekilde yanlış tercüme edilerek manipülasyon amaçlı kullanıldı.



Şeref kürsüsü

Karakolun önündeki polis arabasının sireninin üzerinde uyuyan sokak kedisi uyanana kadar araçlarını çalıştırmayan o pamuk kalpli polislerimize de helâl olsun.



Zap'tiye

Annemizin sobayı yakıp evi ısıttıktan sonra bizi uyandırdığı o yıllara dönmek istiyorum. Bu devre bir türlü alışamayanlar burada mı?



Ne demiş?

Değerli dostum Tansu Sarı, Astrolog Nihan Ürel'in sözlerini not etmiş: "Bu gece, 1 Şubat Pazar gecesi 00.50 ile 04.05 arası Ay boşlukta. Çocuk olmaz. Yan gel yat."